सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है. शुक्रवार को तो और भी इनके दाम में गिरावट देखी गई. कमोडिटी मार्केट में सोना खुलते ही 5000 रुपये से ज्‍यादा टूट गया, जबकि चांदी खुलते ही 8000 रुपये प्रति किलो गिर गई. सोने और चांदी में यह गिरावट ग्‍लोबल मार्केट में आई भारी गिरावट के बाद आई है.

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वहीं रिकॉर्ड हाई से देखा जाए तो सोना करीब 70 हजार रुपये गिर गई है. एमसीएक्‍स पर सोना 1.93 लाख रुपये से घटकर 1.22 लाख रुपये पर आ गया है. वहीं चांदी की कीमत 2.73 लाख रुपये घट चुकी है. यह 4.20 लाख रुपये से कम होकर 1.47 लाख रुपये पर आ चुकी है.

इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी

इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट (XAUUSD) शुक्रवार को शुरुआती सेशन में $3,634 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन जल्दी ही यह बढ़त कम होकर $3,531 प्रति औंस के करीब आ गया, जो 2.60 परसेंट नीचे है और यह हर हफ़्ते 10 परसेंट की तेज गिरावट की ओर बढ़ रहा है. जबकि चांदी (XAGUSD) शुरुआती सेशन में $43 से 3.75 परसेंट गिरकर अपने पिछले बंद भाव से $41 प्रति औंस से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है, और यह हर हफ़्ते 9 परसेंट की तेज़ गिरावट की ओर बढ़ रही है.

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लेकिन अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि क्‍या सोने और चांदी में और गिरावट रहेगी या फिर अब गिर चुका है? साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सोने और चांदी में गिरावट क्‍यों आ रही है? आइए जानते हैं विस्‍तार से

क्‍यों गिर रहे सोने और चांदी के भाव?

US डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत गिरकर $103.88 पर ट्रेड कर रहा है. NYMEX पर ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स $91.98 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले क्लोजिंग से 0.03 प्रतिशत ज्‍यादा है, और $90 प्रति बैरल के मार्क से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है.

इसके अलावा, एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि डॉलर का 19 महीने के हाई के पास होना और दिसंबर में फेडरल रिजर्व रेट बढ़ने की उम्मीदों से बुलियन पर दबाव पड़ रहा है और सोने-चांदी के दाम गिर रहे हैं.

एनालिस्ट का अंदाजा है कि जबरदस्ती लिक्विडेशन से गिरावट और बढ़ रही है. भारत में बिकवाली इंटरनेशनल मार्केट में दबाव के कारण है. हालांकि मौजूद आंकड़े करेंसी मूवमेंट या घरेलू पोजीशन क्लोजर के योगदान को अलग नहीं कर सकते.

गौरतलब है कि बुलियन मार्केट की दिशा काफी हद तक फेडरल रिजर्व की दिसंबर मीटिंग के नतीजे पर निर्भर करेगी, खासकर महंगाई और भविष्य की ब्याज दरों के उसके आकलन पर. US डॉलर में उतार-चढ़ाव और फेड के पॉलिसी आउटलुक का भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा.

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क्‍या अभी खरीदना चाहिए सोना?

गोल्डमैन सैक्स ने सोने की कीमतों को लेकर कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है. अगर अमेरिकी फेड अनुमान से ज्यादा बार ब्याज दरें बढ़ाता है और ऊंची दरें लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो सोने की तेजी सीमित हो सकती है. बैंक के एक जोखिम आकलन के मुताबिक, अगर फेड चार बार अतिरिक्त ब्याज दरें बढ़ाता है, तो 2027 के आखिर तक सोने का भाव 4,585 डॉलर प्रति औंस रह सकता है.

वहीं, अगर गोल्ड ETF से करीब 300 टन सोने की निकासी होती है, तो 2027 के आखिर का अनुमान घटकर 4,265 डॉलर प्रति औंस तक आ सकता है. इस तरह गोल्डमैन सैक्स का 5,600 डॉलर का अनुमान कोई गारंटी नहीं है. सोने की आगे की चाल केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, अमेरिकी फेड की ब्याज दरों और पश्चिमी देशों के निवेशकों की वापसी पर निर्भर करेगी.

(नोट- सोने और चांदी में किसी भी तरह की खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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