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जेफ बेजोस को झटका, रॉकेट की नाकामी से बर्बाद हुए अमेजन के 40 सैटेलाइट

अमेरिका की यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का वल्कन रॉकेट लॉन्च के 10 मिनट बाद फेल हो गया. इसमें अमेजन के 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए. यह कंपनी की 20 साल की इतिहास में पहली नाकामी है. अमेजन लियो प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका है.

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वल्कन रॉकेट लॉन्च के 10 मिनट बाद फेल हो गया. (Photo:X/ULA)
वल्कन रॉकेट लॉन्च के 10 मिनट बाद फेल हो गया. (Photo:X/ULA)

फ्लोरिडा से लॉन्च हुई यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी ULA का वल्कन रॉकेट सिर्फ 10 मिनट बाद फेल हो गया. इसमें अमेजन के 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए, जो कक्षा में पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए. इंजीनियर अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई. यह ULA के 20 साल के इतिहास में पहली असफलता है. 

कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की संयुक्त रूप से मालिकाना हक वाली है. वल्कन रॉकेट को अमेजन के लियो (पहले प्रोजेक्ट कुइपर के नाम से जाना जाता था) सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क के लिए लॉन्च किया गया था. रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी लेकिन निर्धारित कक्षा में सैटेलाइट पहुंचाने से पहले ही विफल हो गया. 

इससे अमेजन को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उसके महत्वाकांक्षी उपग्रह नेटवर्क के विस्तार में भी देरी हो सकती है. अमेजन अब तक 398 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जबकि एलन मस्क की स्पेसएक्स की स्टारलिंक के पास 11,000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं.

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अमेजन के लिए चुनौतियां

जेफ बेजोस की अमेजन को अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए दूसरी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि स्पेसएक्स अपने खुद के रॉकेट से लॉन्च करता है. यह निर्भरता अमेजन के लिए बार-बार जोखिम पैदा कर रही है. आज की नाकामी जेफ बेजोस के स्पेस प्रोजेक्ट के लिए एक और बड़ा झटका है. स्टारलिंक पहले ही दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं दे रहा है, जबकि अमेजन अभी शुरुआती चरण में है. 

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इस असफलता से अमेजन की योजनाओं में देरी हो सकती है और लागत बढ़ सकती है. ULA लंबे समय से विश्वसनीय लॉन्च प्रोवाइडर माना जाता रहा है. 20 साल में पहली बार उसकी मिशन फेल होना कंपनी की साख पर सवाल खड़े करता है. वल्कन रॉकेट को आधुनिक और भारी पेलोड लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया था. ये नाकामी अमेरिकी स्पेस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकती है, जहां स्पेसएक्स पहले से ही आगे है.

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यह घटना दिखाती है कि सैटेलाइट इंटरनेट की होड़ कितनी कड़ी है. अमेजन को अब वैकल्पिक लॉन्च विकल्प तलाशने होंगे और अपनी निर्भरता कम करनी होगी. साथ ही ULA को अपनी जांच पूरी कर गलतियों को सुधारना होगा. अगर अमेजन समय पर सैटेलाइट नेटवर्क नहीं बना पाया तो वैश्विक ब्रॉडबैंड बाजार में उसकी पकड़ कमजोर रह सकती है. कुल मिलाकर यह नाकामी स्पेस इंडस्ट्री में जोखिम और प्रतिस्पर्धा दोनों को रेखांकित करती है.

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