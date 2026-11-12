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फूल बेचने वाली महिला पर बुरी तरह बरसाए लाठी-डंडे, बचाने आए युवक पर भी हमला; दिल्ली पुलिस ने बनाई टीम

दिल्ली के गौतम नगर में फूल बेचने वाली महिला से कथित मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है. दिल्ली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है.

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मुंह बांधकर आए युवकों ने लाठी-डंडों से पीटा.(Photo:Screengrab)
मुंह बांधकर आए युवकों ने लाठी-डंडों से पीटा.(Photo:Screengrab)

दिल्ली में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को दिल्ली AIIMS के पास स्थित गौतम नगर इलाके का बताया जा रहा है. इसमें कुछ युवक मुंह बांधकर एक फूल बेचने वाली महिला के पास पहुंचते दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि युवकों ने महिला पर लाठी-डंडों से हमला किया. इस दौरान उसे बचाने पहुंचे एक युवक के साथ भी मारपीट की गई.

वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिले ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश के लिए टीम तैनात की है.

पुलिस को नहीं मिली शिकायत या PCR कॉल

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दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिले की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कुछ लोग एक महिला को पीटते दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि हौज खास थाने में अब तक इस घटना के संबंध में न तो कोई PCR कॉल मिली है और न ही कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. हालांकि, सोशल मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. देखें VIDEO:- 

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें तलाशने के लिए एक टीम तैनात की गई है. आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी.

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फिलहाल यह साफ नहीं है कि मारपीट की वजह क्या थी और घटना कब हुई. पुलिस की जांच के बाद ही इन पहलुओं की पुष्टि हो सकेगी.

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