भविष्य बताने वाली कंपनी अपने ही कर्मचारियों का भविष्य नहीं बचा पाई! पॉलीमार्केट में छंटनी की गाज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर सबसे बड़ा असर

भविष्यवाणी बाजार से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी पॉलीमार्केट ने कारोबार में बदलाव के तहत कुछ पूर्णकालिक कर्मचारियों की छंटनी की है और कई ठेकेदारों के साथ काम खत्म कर दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

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कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों की संख्या या कुल कर्मचारियों में उनकी हिस्सेदारी नहीं बताई है. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक, हटाए गए लोगों में 50% से ज्यादा ठेकेदार थे. छंटनी का असर मुख्य रूप से मार्केटिंग, ग्राहक अनुभव और इंजीनियरिंग टीमों पर पड़ा है.

कंपनी ने 30% कर्मचारियों की छंटनी का दावा खारिज किया.

पॉलीमार्केट ने उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि उसके 30% कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. कंपनी ने कहा कि वह अगले चरण की तैयारी के बीच नई भर्तियां और कारोबार का विस्तार जारी रखेगी.

पॉलीमार्केट के प्रवक्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, ‘कंपनी के बढ़ने और नए नेतृत्व के आने के साथ हमने अगले चरण की वृद्धि के लिए कारोबार का पुनर्गठन किया है. इसके तहत कई नई भर्तियां हुई हैं, कर्मचारियों से जुड़े बदलाव किए गए हैं और कुछ लोगों को हटाया गया है. हमें यहां तक पहुंचाने वाली टीम के हम आभारी हैं और आगे की तैयारी के साथ बढ़ते रहेंगे.’.

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एक्स पर सामने आया ठेकेदारों को भेजा गया ईमेल.

नौकरियों में कटौती की जानकारी पिछले सप्ताह सामने आई थी. पॉलीमार्केट की ओर से कुछ ठेकेदारों को भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट एक्स पर फैलने लगा था.

ईमेल में लिखा था, ‘हम एक मुश्किल खबर के साथ आपसे संपर्क कर रहे हैं. कंपनी में कर्मचारियों की संख्या घटाने के फैसले के तहत हमने पॉलीमार्केट के साथ आपका ठेकेदार समझौता बुधवार, नवंबर 4, 2026 से खत्म करने का फैसला किया है.’.

पॉलीमार्केट ने ब्लूमबर्ग से इस ईमेल के सही होने की पुष्टि की. स्क्रीनशॉट के साथ दावा किया गया था कि कंपनी ने अपने 30% कर्मचारियों को निकाल दिया है. हालांकि, सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि 30% का आंकड़ा गलत है.

कारोबार की मात्रा में कल्शी से पीछे हुआ पॉलीमार्केट.

रॉयटर्स के मुताबिक, कर्मचारियों की संख्या में कटौती ऐसे समय हुई है जब पॉलीमार्केट को प्रतिद्वंद्वी भविष्यवाणी बाजार कल्शी से बढ़ती चुनौती मिल रही है. पॉलीमार्केट पहले बाजार में सबसे आगे था, लेकिन अब मासिक कारोबार की मात्रा में कल्शी से पीछे है.

कल्शी को वितरण के विस्तार और साझेदारियों से फायदा मिला है. इनमें फीफा विश्व कप से जुड़ा एक लाभदायक समझौता भी शामिल है.

नेतृत्व टीम में जोड़े गए नए अधिकारी.

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ब्लूमबर्ग ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि संस्थापक शेन कोपलान पर निवेशकों की ओर से कारोबार में ज्यादा अनुशासन लाने का दबाव है. इस बीच पॉलीमार्केट ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नियुक्त किया है.

कंपनी ने सितंबर में अमेजन के पूर्व अधिकारी और वित्त क्षेत्र के अनुभवी वॉरेन जेनसन को अपना पहला मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया. कंपनी ने इस साल उबर के पूर्व अधिकारी ट्रैविस वेंडरजैंडेन को मुख्य वृद्धि अधिकारी भी बनाया. नेतृत्व टीम में हाल में गोल्डमैन सैक्स, डोरडैश और रॉबिनहुड के पूर्व अधिकारी भी शामिल किए गए हैं.

पॉलीमार्केट ने कर्मचारियों की छंटनी और ठेकेदारों के साथ काम खत्म करने की पुष्टि की है, लेकिन प्रभावित लोगों की कुल संख्या नहीं बताई है. कंपनी का कहना है कि पुनर्गठन के बावजूद वह नई भर्तियां और कारोबार का विस्तार जारी रखेगी.

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