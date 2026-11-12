हाथ पर एक जैसे टैटू, दिमाग में बदले की आग... 6 साल बाद पिता की हत्या का लिया बदला

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. यह वारदात अचानक हुए हमले का नतीजा नहीं, बल्कि 6 साल पुरानी खूनी रंजिश का अंजाम थी. पिता कैलाश की हत्या का बदला लेने के लिए बेटे हनीश गोलिया ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर विजय की हत्या की साजिश रची. आरोपियों ने पहले घंटों तक उसका पीछा किया, फिर कैंपर गाड़ी से फॉर्च्यूनर को टक्कर मारकर रोक दिया. इसके बाद कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली.

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पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी हनीश गोलिया समेत युवराज चौधरी, दिनेश और कमलेश को गिरफ्तार किया है. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि जांच में हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी और बदले की कहानी सामने आई है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन के दाहिने हाथ पर एक जैसे टैटू भी मिले हैं, जिनका संबंध 7007 गैंग से बताया जा रहा है.

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2019 में पिता कैलाश की हुई थी हत्या, तभी से बदले की आग में जल रहा था बेटा

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, साल 2019 में विजय बाजिया ने एक शराब के ठेके पर कैलाश नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी. कैलाश और विजय पहले साथ रहते थे. दोनों के घरों के बीच महज 500 मीटर की दूरी थी. किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे इतनी बड़ी दुश्मनी में बदल गया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन गए.

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इस रंजिश के दौरान कैलाश ने भी विजय को मारने की कोशिश की थी. हालांकि, आखिरकार 2019 में विजय ने कैलाश की हत्या कर दी. पिता की मौत के बाद उनका बेटा हनीश गोलिया विजय से बदला लेने की फिराक में रहने लगा. पुलिस के मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद विजय पर जोबनेर इलाके में 4 से 5 बार हमले भी किए गए थे. इन घटनाओं में से कुछ की शिकायतें पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं.

हनीश के मन में पिता की हत्या का बदला लेने की आग लगातार सुलग रही थी. इसी के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने पहले विजय की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर मौका देखकर हमला किया.

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घंटों तक किया पीछा, कैंपर से फॉर्च्यूनर में मारी टक्कर

पुलिस जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी हनीश गोलिया अपने साथियों युवराज चौधरी, दिनेश और कमलेश के साथ कैंपर गाड़ी में सवार होकर बुधवार दोपहर करीब 3 बजे से ही विजय का पीछा कर रहा था. आरोपी लगातार उसकी लोकेशन पर नजर रख रहे थे. शाम करीब 7:15 बजे विजय जब कालवाड़ स्थित अपने घर के लिए निकला, तभी हमलावरों ने उसे घेरने का मौका तलाश लिया.

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आरोपियों ने अपनी कैंपर गाड़ी से विजय की फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी गाड़ी बंद हो गई. अपनी जान बचाने के लिए विजय गाड़ी से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान हनीश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ा.

इसके बाद हनीश और उसके साथियों ने मिलकर विजय पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए. हमले में हिस्ट्रीशीटर की मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और इलाके में नाकाबंदी करवा दी.

सुबह 4 बजे नाकाबंदी में पकड़े गए चारों आरोपी

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 4 बजे नाकाबंदी के दौरान चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया. डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी भागते हुए पुलिस थाने की तरफ ही आ रहे थे. इससे पहले चारों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मंदिर में जाकर मत्था भी टेका था.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी हनीश गोलिया, युवराज चौधरी, दिनेश और कमलेश के रूप में हुई है. चारों जोबनेर क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, हनीश इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है. वहीं, बाकी तीन आरोपियों में से किसी का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

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दाहिने हाथ पर एक जैसे टैटू, 7007 गैंग से जुड़ी पहचान

इस हत्याकांड में पुलिस को एक और चौंकाने वाला पहलू पता चला है. गिरफ्तार आरोपियों में से तीन के दाहिने हाथ पर एक जैसे टैटू बने हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, ये निशान 7007 गैंग की पहचान से जुड़े हुए थे. इसी तरह के टैटू बनवाकर आरोपी इलाके में अपनी पहचान, दबदबा और खौफ कायम करने की कोशिश करते थे.

पुलिस की जांच में सामने आए इन तथ्यों ने हत्या के पीछे की पुरानी रंजिश के साथ गैंग की पहचान से जुड़े पहलू को भी उजागर किया है. फिलहाल चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही विजय बाजिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है.

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