क्या आपने देखा ये पिंक डायमंड? 130 करोड़ में बिका, भारत से है कनेक्शन

दुनिया के बेहद दुर्लभ रंगीन हीरों में शामिल 24 कैरेट के एक पिंक डायमंड ने जिनेवा की नीलामी में करोड़ों की कीमत हासिल की है. बुल्गारी पिंक नाम से मशहूर इस फैंसी इंटेंस पिंक हीरे की अंगूठी को क्रिस्टीज ने 10 नवंबर को 12.086 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 14.81 मिलियन डॉलर में नीलाम किया. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 130 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है.

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AP की रिपोर्ट बताती है इस हीरे की खासियत सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसका भारत से जुड़ा इतिहास भी है. क्रिस्टीज के मुताबिक, मौजूदा मालिक के परदादा-परदादी ने इसे 1950 के दशक में भारत में खरीदा था. इसके बाद इस कच्चे हीरे को इटली के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड बुल्गारी के रोम स्थित कारीगरों के पास ले जाया गया, जहां इसे खूबसूरत अंगूठी का रूप दिया गया. यह रत्न सात दशक से ज्यादा समय तक एक ही यूरोपीय परिवार के पास रहा.

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इस हीरे को फैंसी इंटेंस पिंक कलर ग्रेड मिला है. इसका वजन 24 कैरेट है और यह एमराल्ड कट में है. इसे टाइप टू-ए डायमंड के तौर पर वर्गीकृत किया गया है. क्रिस्टीज के मुताबिक, इस श्रेणी में दुनिया के 2 फीसदी से भी कम जेम-क्वालिटी डायमंड आते हैं.

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इसकी तुलना ऐतिहासिक गोलकुंडा हीरों से भी की गई है. क्रिस्टीज के मुताबिक, इस पत्थर की पारदर्शिता और गुणवत्ता उन मशहूर ऐतिहासिक हीरों की विशेषताओं से जुड़ी है, जिन्हें गोलकुंडा क्षेत्र से जोड़ा जाता है. वहीं AP ने भी रिपोर्ट किया कि यह बेहद दुर्लभ रत्न भारत की मशहूर गोलकुंडा खदानों से आया माना जाता है.

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नीलामी से पहले क्रिस्टीज ने इस रिंग की कीमत 10 से 15 मिलियन स्विस फ्रैंक के बीच रहने का अनुमान लगाया था. आखिरकार यह 12.086 मिलियन फ्रैंक में बिकी. क्रिस्टीज के ग्लोबल हेड ऑफ ज्वेलरी मैक्स फॉसेट ने इसे 'पिंक डायमंड्स का मोनालिसा' बताया था.

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भारत के गोलकुंडा क्षेत्र का इतिहास दुनिया के कई मशहूर हीरों से जुड़ा रहा है. AP के मुताबिक, इसी क्षेत्र से कोहिनूर और होप डायमंड जैसे चर्चित हीरों के जुड़े होने की बात कही जाती है.

क्रिस्टीज की इस मैग्नीफिसेंट ज्वेल्स नीलामी में बुल्गारी पिंक के अलावा 20वीं सदी के करीब 300 आभूषणों का एक निजी कलेक्शन भी शामिल था. इसमें बुल्गारी, कार्टियर और ग्राफ जैसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स के आभूषण शामिल थे. हालांकि, पूरी नीलामी में सबसे ज्यादा ध्यान 24 कैरेट के इस दुर्लभ गुलाबी हीरे ने खींचा.

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