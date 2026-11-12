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एकतरफा प्यार और जुनून... प्यार पर बनी ये फिल्में ज़रूर देखे Gen Z

प्यार और रिश्तों को लेकर Gen Z की सोच पहले से अलग है. आज के युवा एकतरफा प्यार, सिचुएशनशिप, सेल्फ-डिस्कवरी और करियर को भी रिश्तों के साथ जोड़कर देखते हैं. हॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की ऐसी 5 फिल्में हैं, जो इन भावनाओं और उलझनों को खूबसूरती से पर्दे पर दिखाती हैं. जानिए इन फिल्मों के बारे में.

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जेन जी की सोच से जुड़ी 5 फिल्में
जेन जी की सोच से जुड़ी 5 फिल्में

हॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की 5 फिल्में इसी सोच और संवेदनशीलता को पर्दे पर दिखाती हैं. इनमें एकतरफा उम्मीदों और दिल टूटने से लेकर पहचान, करियर, गहरी बातचीत और पहले प्यार तक की कहानियां शामिल हैं.

500 डेज ऑफ समर, 2009- इस फिल्म के निर्देशक मार्क वेब हैं. यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं है. फिल्म एकतरफा उम्मीदों, सिचुएशनशिप जैसी आधुनिक उलझनों और दिल टूटने के बाद खुद को संभालने की कहानी को सच्चाई के करीब और नॉन-लीनियर अंदाज में दिखाती है.

तमाशा, 2015- इस फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली हैं. कॉरपोरेट जिंदगी की भागदौड़, समाज के बनाए सांचे में ढलने का दबाव और अपनी असली पहचान खो देने के बीच प्यार कैसे किसी को खुद से मिलवाता है, फिल्म इसे दिखाती है. यह कहानी जेन जी के सेल्फ-डिस्कवरी के दौर से सीधे जुड़ती है.

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ला ला लैंड, 2016- इस फिल्म के निर्देशक डेमियन शेजेल हैं. फिल्म उस स्थिति को सामने रखती है, जब प्यार और करियर के सपनों में से किसी एक को चुनने की नौबत आती है. विजुअल्स, म्यूजिक और कड़वी-मीठी हकीकत के जरिए यह दिखाती है कि हर अधूरा प्यार असफल नहीं होता.

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बिफोर सनराइज, 1995- इस फिल्म के निर्देशक रिचर्ड लिंकलेटर हैं. सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के दौर में दो अजनबी बिना किसी दिखावे के सिर्फ गहरी बातचीत के जरिए कैसे एक-दूसरे से जुड़ते हैं, फिल्म इसकी मिसाल पेश करती है.

96, 2018-  इस फिल्म के निर्देशक सी. प्रेम कुमार हैं. तमिल भाषा की यह कल्ट क्लासिक फिल्म हिंदी डब में भी उपलब्ध है. यह स्कूल के पहले प्यार, नॉस्टैल्जिया और बिना किसी शर्त या उम्मीद के किसी को चाहने की मासूमियत को दिखाती है. इसकी सादगी सीधे दिल को छू जाती है.

ये 5 फिल्में प्यार को अलग-अलग रूपों में पेश करती हैं. इनमें आधुनिक रिश्तों की उलझन, खुद की तलाश, प्यार और करियर के बीच चुनाव, बातचीत से बना जुड़ाव और पहले प्यार की मासूमियत दिखाई गई है.

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