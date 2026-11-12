पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं ने फिर पकड़ी रफ्तार, आंकड़ा 5517 पहुंचा

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. बुधवार को राज्य में ऐसे मामलों की कुल संख्या बढ़कर 5,517 हो गई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार तक यह आंकड़ा 5,002 था. यानी एक ही दिन में 515 नए मामले दर्ज किए गए.

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इससे पहले मंगलवार को भी 345 खेतों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई थीं. राज्य में सबसे ज्यादा मामले फिरोजपुर, तरनतारन और संगरूर में दर्ज किए गए हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फिरोजपुर में पराली जलाने के 728 मामले सामने आए हैं. इसके बाद तरनतारन में 687, संगरूर में 628 और बठिंडा में 499 मामले दर्ज किए गए हैं.

15 सितंबर से 9 नवंबर के बीच ही पंजाब में पराली जलाने की 4,657 घटनाएं दर्ज की गई थीं. इसके बाद भी खेतों में आग लगाने का सिलसिला जारी रहा और कुल आंकड़ा 5,517 तक पहुंच गया.

1,259 FIR, 85 लाख का जुर्माना, फिर भी नहीं थम रहे मामले

प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है. अब तक ऐसे मामलों में 1,259 FIR दर्ज किए जा चुके हैं. ये केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दर्ज किए गए हैं. यह धारा सरकारी आदेश का पालन नहीं करने से जुड़ी है.

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इसके अलावा 1,695 मामलों में पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 85 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, इसमें से अब तक 37 लाख रुपये से कुछ ज्यादा ही वसूले जा सके हैं.

सरकार ने 1,637 किसानों के जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी दर्ज की है. इसका मतलब है कि संबंधित किसान अपनी जमीन के बदले बैंक से कर्ज लेने या उसे बेचने में परेशानी का सामना कर सकते हैं.

धान कटते ही खेत साफ करने की जल्दी

दरअसल, धान की कटाई के बाद किसानों के पास गेहूं की बुवाई के लिए बहुत कम समय होता है. अक्टूबर और नवंबर के दौरान धान की फसल कटती है और इसके तुरंत बाद रबी सीजन की गेहूं की फसल बोनी होती है.

ऐसे में कुछ किसान खेत से फसल के अवशेष जल्दी हटाने के लिए पराली में आग लगा देते हैं. पिछले साल 2025 के धान कटाई सीजन में पंजाब में 5,114 मामले दर्ज हुए थे. वहीं 2024 में 10,909 और 2023 में 36,663 घटनाएं सामने आई थीं. कार्रवाई के बावजूद इस सीजन में पराली जलाने के मामले 5,500 के पार पहुंचना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है.

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