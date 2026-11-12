चीन को Nvidia चिप तस्करी करने वाली कंपनी तक पहुंची जांच की आंच, अमेरिका को दिया ये भरोसा

अमेरिका में Nvidia के CEO जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद के बीच सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल ने अमेरिकी सरकार की जांच में सहयोग करने का वादा किया है. कंपनी ने कहा है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल कानूनों के संभावित उल्लंघन की जांच में रचनात्मक और पारदर्शी तरीके से सहयोग करेगी. कंपनी का यह पहला सार्वजनिक बयान है, जो विवाद सामने आने के बाद आया है.

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मेगास्पीड ने कहा कि वह अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से लेती है. कंपनी ने चिप्स की कथित अवैध सप्लाई से जुड़े आरोपों की आंतरिक जांच शुरू करने की भी जानकारी दी है.

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क्या है पूरा विवाद?

इस मामले का एक अहम हिस्सा Nvidia के CEO जेनसन हुआंग से जुड़ा निजी विवाद है. रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने हाल ही में एलिस हुआंग के संबंध की बात स्वीकार की है. एलिस हुआंग को हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है. वह चीनी नागरिक हैं और मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि एलिस हुआंग चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं. हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने जासूसी से जुड़े इन आरोपों को खारिज किया है और इन्हें चीन को बदनाम करने की कोशिश बताया है.

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चीन तक Nvidia चिप्स पहुंचाने का आरोप

अमेरिकी अधिकारी साल 2024 से मेगास्पीड की जांच कर रहे हैं. कंपनी पर शक है कि उसने प्रतिबंधित और अत्याधुनिक Nvidia AI चिप्स को अवैध तरीके से चीन तक पहुंचाया. व्यापार से जुड़े रिकॉर्ड के मुताबिक, कंपनी ने दो साल के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में 4.8 अरब डॉलर से ज्यादा के Nvidia हार्डवेयर खरीदे थे. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इन चिप्स का इस्तेमाल कहां हुआ और क्या निर्यात नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया.

Nvidia में भी जांच, शेयरधारकों ने किया मुकदमा

विवाद का असर Nvidia पर भी पड़ा है. कंपनी के निदेशक मंडल ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए न्यूयॉर्क की लॉ फर्म Wachtell, Lipton, Rosen & Katz को नियुक्त किया है. वहीं, FBI अलग से जांच कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia का बोर्ड जेनसन हुआंग के CEO पद पर बने रहने को लेकर भी चर्चा कर रहा है.

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इस बीच कंपनी के शेयरधारकों ने अमेरिकी संघीय अदालत में क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया है. मेगास्पीड ने खुद को नियमों का पालन करने वाली कंपनी बताया है और जांच में सहयोग का भरोसा दिया है. अब अमेरिकी एजेंसियों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि चिप्स की सप्लाई और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों में कंपनी की क्या भूमिका रही है.

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