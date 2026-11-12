बोर्डरूम के फ्लर्ट, ऑफिस रोमांस और गॉसिप... जब कॉरपोरेट बॉसेज की निजी जिंदगी बनी ग्लोबल सुर्खियां

ब्लू चिप कंपनियों के बोर्डरूम में करोड़ों के सौदे चल रहे होते हैं, शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर माथापच्ची होती है, कंपनी को आगे ले जाने की स्ट्रैटेजी बनती हैं और इन्हीं कॉरपोरेट अफेयर के बीच ऐसे 'अफेयर' पनपते हैं जहां कॉरपोरेट बॉसेज भी दिल हार जाते हैं. फ्लर्ट, रोमांस और हुक अप्स... कॉरपोरेट की तेज भागती दुनिया और सब कुछ कैजुअल वाले दौर में लाइफ की इन सीरियस चीजों का आना थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है. लेकिन ये कॉरपोरेट की सच्चाई है. पद, ओहदा और स्टैंडिग, इमोशन से इतर बहुत कुछ होता है.

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जेनसेन हुआंग इसी ह्युमन फॉलीज (मानवीय नासमझी) का नाम है. इस कतार में माइक्रोसाफ्ट के बिल गेट्स, अमेजॉन के जेफ बेजोस, कोल्डप्ले के शो से फेमस हुए एंडी बायरन नाम लिखवा चुके हैं.

बड़े बिजनेसमैन, बड़े कारोबारियों की प्रेम कहानियां हमेशा फूलों और मुलाकातों तक सीमित नहीं रहतीं. पत्नी से तलाक तक की नौबत पहुंचती है और करोड़ों अरबों सेटलमेंट के तौर पर देने पड़ते हैं. कभी CEO की कुर्सी चली जाती है, तो कभी करोड़ों डॉलर का मुआवजा देना पड़ता है. कुछ रिश्ते शादी तक पहुंचते हैं, तो कुछ कंपनी के बोर्ड की जांच और यहां तक कि जासूसी के संदेह के घेरे में आ जाते हैं.

दुनिया के सबसे ताकतवर कॉरपोरेट बॉसेज की ये कहानियां बताती हैं कि बोर्डरूम के भीतर लिए गए फैसलों से इतर, उनकी निजी जिंदगी के कुछ फैसले भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बन जाती हैं.

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जेनसेन हुआंग: AI की दुनिया के बादशाह और निजी जिंदगी का विवाद

दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में शामिल एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग इन दिनों अपने कारोबार के बजाय निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. नवंबर 2026 में हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार करते हुए परिवार और सहकर्मियों से माफी मांगी. यह मामला एलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी से उनके कथित अंतरंग संबंधों से जुड़ा है. एलिस सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रही हैं, जो एनवीडिया की बड़ी ग्राहकों में शामिल है.

एलिस के साथ जेनसेन हुआंग की स्टोरी चल ही रही थी कि इनका एक और अफेयर सामने आ गया.

पता चला है कि एनवीडिया की वाइस प्रेसिडेंट (हेल्थकेयर) किम्बरली पॉवेल के साथ भी CEO जेनसेन हुआंग के कथित अफेयर थे. रिपोर्ट में कंपनी के पांच पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों के हवाले से दावा किया गया कि दोनों के बीच नजदीकी थी. मार्च 2026 में सैन जोस में एनवीडिया के एक सम्मेलन के दौरान दोनों को एक होटल में देखा गया था. दोनों शादीशुदा हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुलाकात का वीडियो भी बनाया गया था. एनवीडिया और पॉवेल ने इस पर टिप्पणी नहीं की.

अमेरिकी अधिकारियों की जांच से जुड़े इन दावों के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी. जेनसेन हुआंग पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी की सुरक्षा के साथ समझौता किया है. हालांकि कंपनी ने कहा कि उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के गोपनीय रहस्य प्रभावित हुए हैं. हुआंग ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है, लेकिन जांच के दौरान CEO बने हुए हैं.

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एंडी बायरन: कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट ने खोल दी पोल!

कॉरपोरेट की दुनिया में बड़े-बड़े राज बंद कमरों में दफन रहते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर के CEO एंडी बायरन और कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर (एचआर हेड)क्रिस्टिन कैबोट का एक राज हजारों लोगों के सामने खुल गया. तारीख थी जुलाई 2025 और जगह अमेरिका का बोस्टन. दोनों कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में खोये थे. अचानक स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर 'किस कैम' घूमता हुआ दोनों पर आकर ठहर गया. स्क्रीन पर दोनों एक-दूसरे की बांहों में नजर आए. लेकिन कैमरे की नजर पड़ते ही दोनों के चेहरे का रंग बदल गया. बायरन झुककर छिपने लगे, तो क्रिस्टिन ने भी अपना चेहरा कैमरे से दूर कर लिया. हजारों दर्शकों के सामने हुई इस लाइव ने लोगों का शक और गहरा कर दिया.

मामला यहीं नहीं रुका. कोल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन ने स्क्रीन पर दोनों को देखकर मजाक में कहा कि या तो इनका अफेयर चल रहा है या फिर ये बेहद शर्मीले हैं. बस, फिर क्या था. कॉन्सर्ट का यह चंद सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी. लोगों ने दोनों की पहचान खोज निकाली और जल्द ही पता चला कि ये कोई आम दर्शक नहीं, बल्कि एक ही कंपनी के दो शीर्ष अधिकारी हैं. एस्ट्रोनॉमर के CEO एंडी बायरन और एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट. दोनों ही शादीशुदा थे.

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वीडियो वायरल होने के बाद एस्ट्रोनॉमर के बोर्ड ने मामले की जांच शुरू कर दी. बायरन को CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा और कंपनी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. कुछ ही दिनों बाद क्रिस्टिन कैबोट ने भी कंपनी छोड़ दी. एक तरफ कंपनी के भीतर जवाबदेही और नेतृत्व को लेकर सवाल उठे, तो दूसरी तरफ दोनों की निजी जिंदगी सार्वजनिक बहस का विषय बन गई.

जेफ बेजोस: पत्नी से अलगाव के बीच लॉरेन सांचेज से नजदीकियां

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और पत्रकार लॉरेन सांचेज की प्रेम कहानी भी दुनिया भर में सुर्खियों में रही. जनवरी 2019 में बेजोस ने अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट से 25 साल की शादी खत्म करने का ऐलान किया. इसी दौरान लॉरेन सांचेज के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें सामने आईं. सांचेज भी उस समय अपने पति पैट्रिक व्हाइटसेल से तलाक की प्रक्रिया में थीं.

जेफ बेजोस और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज.

दोनों की साथ में हेलिकॉप्टर यात्रा की तस्वीरें सामने आने के बाद यह रिश्ता अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गया. मामला तब और चर्चित हुआ जब बेजोस ने अमेरिकी टैब्लॉयड नेशनल इन्क्वायरर पर उनकी निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाया. बेजोस और सांचेज ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया. मई 2023 में दोनों की सगाई हुई और 27 जून 2025 को वे इटली के वेनिस में शादी के बंधन में बंध गए. इस तरह जिस रिश्ते ने कभी दुनिया भर में विवाद और गॉसिप पैदा की, उसका अंजाम शादी के रूप में सामने आया.

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बिल गेट्स: माइक्रोसॉफ्ट स्टाफ से संबंध और बोर्ड की जांच

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की निजी जिंदगी भी कॉरपोरेट दुनिया में लंबे समय तक गॉसिप का हिस्सा बनी रहीं. मई 2021 में गेट्स ने स्वीकार किया कि करीब 20 साल पहले उनका माइक्रोसॉफ्ट की एक महिला कर्मचारी के साथ विवाहेतर संबंध था. यह मामला तब सामने आया जब कंपनी के बोर्ड ने इस संबंध को लेकर जांच शुरू की.

माइक्रोसॉफ्ट को 2019 में शिकायत मिली थी कि गेट्स ने साल 2000 में कंपनी की एक कर्मचारी के साथ अंतरंग संबंध बनाने की कोशिश की थी. बोर्ड ने बाहरी कानूनी फर्म की मदद से इसकी जांच कराई. इसी दौरान गेट्स ने मार्च 2020 में माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि उनके प्रवक्ता ने साफ किया कि बोर्ड छोड़ने का फैसला इस मामले से जुड़ा नहीं था.

दिलचस्प बात यह है कि मई 2021 में ही बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने 27 साल की शादी खत्म करने का ऐलान किया था. हालांकि दोनों के तलाक की वजह इस पुराने अफेयर को नहीं बताया गया. बाद में मेलिंडा ने रिश्ते के टूटने को लेकर अपनी निराशा भी जाहिर की.

स्टीव ईस्टरब्रुक: अफेयर छिपाने की कीमत चुकानी पड़ी

मैकडॉनल्ड्स के पूर्व CEO स्टीव ईस्टरब्रुक की कहानी इस बात की मिसाल है कि कॉरपोरेट कंपनियां अपने शीर्ष अधिकारियों के निजी रिश्तों को लेकर कितनी सख्त हो सकती हैं. नवंबर 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने उन्हें एक कर्मचारी के साथ अनुचित निजी संबंध रखने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था. कंपनी की नीति के मुताबिक ऐसे रिश्ते प्रतिबंधित थे.

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लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब जुलाई 2020 में कंपनी की आंतरिक जांच में पता चला कि ईस्टरब्रुक के अन्य कर्मचारियों के साथ भी ऐसे संबंध थे, जिनकी जानकारी उन्होंने कंपनी को नहीं दी थी. पहले समझौते के तहत उन्हें बिना किसी गंभीर गलती के नौकरी से हटाया गया माना गया था, जिससे वे करीब 40 मिलियन डॉलर के शेयर और दूसरे मुआवजे अपने पास रख सके थे.

मामला अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) तक पहुंचा. जनवरी 2023 में SEC ने निवेशकों को गुमराह करने के मामले में ईस्टरब्रुक के खिलाफ कार्रवाई की. उन्हें 400,000 डॉलर का जुर्माना देना पड़ा और पांच साल तक किसी सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक बनने पर रोक लग गई. मैकडॉनल्ड्स ने भी उनसे 105 मिलियन डॉलर नकद और शेयर के रूप में वापस हासिल किए.

निजी जिंदगी, असर ग्लोबल

इन सभी कहानियों में एक बात समान है. कॉरपोरेट जगत के बड़े पदों पर बैठे लोगों की निजी जिंदगी हमेशा निजी नहीं रह जाती. जब किसी CEO का रिश्ता कंपनी के कर्मचारी, कारोबारी साझेदार या कंपनी की आंतरिक नीतियों से जुड़ता है, तो उसका असर सीधे संस्थान की साख, नेतृत्व और निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है.

बेजोस और सांचेज की कहानी शादी तक पहुंची, बिल गेट्स का पुराना रिश्ता बोर्ड की जांच के दायरे में आया, एंडी बायरन और क्रिस्टिन कैबोट को अपनी कुर्सियां गंवानी पड़ीं, जबकि स्टीव ईस्टरब्रुक को करोड़ों डॉलर लौटाने पड़े. जेनसेन हुआंग के मामले ने निजी रिश्तों, कारोबारी हितों और संभावित जासूसी के सवालों को एक साथ खड़ा कर दिया है. इन कहानियों का सबक यही है कि कॉरपोरेट दुनिया में ऊंचा पद और बड़ा रुतबा किसी को मानवीय कमजोरियों से महफूज नहीं रखता.



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