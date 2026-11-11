छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी, महाराष्ट्र से चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, बिहार-UP जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम

छठ पूजा और दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं. त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं. महाराष्ट्र से छठ पूजा और दिवाली के अवसर पर करीब 1500 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है.

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मध्य रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (CPRO) स्वप्निल नीला ने रेलवे की तैयारियों और यात्रियों की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी परेशानी के उनके गंतव्य तक पहुंचाना है. इसके लिए प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्री अपनी ट्रेन आने तक इंतजार कर सकते हैं.

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रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ जमा होने से रोकने के लिए यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश कराने की व्यवस्था की है. इससे भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. रेलवे कर्मचारी और अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार तैनात हैं.

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देशभर में 18 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस साल दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन में देशभर में 18 हजार से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. पिछले साल इसी अवधि में करीब 12 हजार स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ था. इस बार यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए लगभग 6 हजार अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध कराई गई हैं.

रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए देश के करीब 20 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं. इन स्थानों पर टिकट काउंटर, अतिरिक्त सुरक्षा जांच और यात्रियों की जरूरतों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसका उद्देश्य स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को व्यवस्थित रखना है.

इसके अलावा करीब 700 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कैमरों से रेलवे स्टेशनों पर नजर रखी जा रही है. इनकी मदद से भीड़ की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

बिहार-UP जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम

छठ पूजा के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है. बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं. इसे देखते हुए रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे हैं.

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रेलवे की यह तैयारी केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाने तक सीमित नहीं है. यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है. रेलवे की कोशिश है कि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंचें और परिवार के बीच छठ पूजा का पर्व खुशी के साथ मना सकें.

5 से 15 नवंबर तक कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद

त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशनों पर 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. यह फैसला छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए लिया गया है.

रेलवे का मानना है कि प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहने से गैर-जरूरी आवाजाही पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी. इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान अतिरिक्त जगह मिलेगी तथा भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकेगा.

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