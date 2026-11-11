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NSUI नेता अनस पर DU छात्रा का सनसनीखेज आरोप- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट के बदले ₹500 ऑफर किए

DU के एक छात्र ने राहुल गांधी की 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्र का दावा है कि NSUI नेता अनस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छात्रों को 200 से 500 रुपये देने का ऑफर दिया था. छात्र ने एक ग्रुप में लड़कियों को NRI निवेशकों से मिलवाने और पैसे देने से जुड़े आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने का भी दावा किया है.

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NSUI नेता अनस पर DU छात्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट के बदले ₹500 ऑफर किए गए थे. (File Photo-PTI/ITG)
NSUI नेता अनस पर DU छात्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट के बदले ₹500 ऑफर किए गए थे. (File Photo-PTI/ITG)

दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने NSUI नेता अनस खान को लेकर बड़ा दावा किया है. छात्रा का आरोप है कि अनस खान ने राहुल गांधी के 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' में शामिल होने के लिए कॉलेज के छात्रों को 200 से 500 रुपये देने का ऑफर दिया था. यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था. छात्रा ने आजतक को दिए एक फोन इंटरव्यू में यह दावा किया है. उसके मुताबिक, छात्रों को पैसे के अलावा मुफ्त खाना, आने-जाने की सुविधा और दूसरी चीजें देने की भी बात कही गई थी.

100 छात्रों को मार्च में शामिल करने का दावा

छात्रा के मुताबिक, अनस खान कॉलेज के करीब 100 छात्रों को इस मार्च में शामिल करने की कोशिश कर रहा था. इसके लिए कॉलेज के एक ग्रुप में मैसेज भेजा गया था. इस ग्रुप में करीब 1000 छात्र जुड़े हुए हैं. छात्रा का दावा है कि नए छात्रों को भी इस ग्रुप में जोड़ा जाता है. मार्च में शामिल होने के लिए छात्रों को मुफ्त खाना, सफर और रिफ्रेशमेंट देने की बात कही गई थी. कुछ छात्रों को फ्री रैपिडो राइड और Zomato ऑफर देने का भी दावा किया गया है.

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छात्रा ने अनस खान पर कॉलेज की नई छात्राओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसके मुताबिक, कॉलेज के ग्रुप में एक मैसेज भेजा गया था. इसमें अच्छी शारीरिक बनावट वाली नई छात्राओं को NRI निवेशकों से मिलवाने की बात कही गई थी. छात्रा का दावा है कि इन निवेशकों को अच्छा साथ देने के बदले 10 हजार से 30 हजार रुपये तक देने का ऑफर था.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली यूनिवर्सिटी: NSUI के अनस खान पर छात्राओं को प्रलोभन देने का आरोप, ABVP ने की जांच की मांग

छात्रा के मुताबिक, इस ऑफर के लिए लड़कियों की उम्र 22 साल से कम होने, अच्छे लुक और अच्छी शारीरिक बनावट जैसी शर्तें रखी गई थीं. उन्हें सीधे मैसेज करने के लिए कहा गया था. छात्रा ने यह भी दावा किया कि कई लड़कियों को अहमदाबाद जाने के लिए मुफ्त टिकट और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के VVIP टिकट देने की बात कही गई थी.

NSUI पर भी उठाए सवाल

छात्रा का आरोप है कि अनस खान ने इन मैसेज को किसी दूसरे ग्रुप से फॉरवर्ड करने की बात कही थी. उसने यह भी दावा किया कि इस तरह के कई ग्रुप चल रहे हैं. छात्रा ने NSUI पर अनस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. उसका कहना है कि अनस कॉलेज की गतिविधियों में सक्रिय थे और NSUI ने उन्हें पद से नहीं हटाया था.

छात्रा ने दावा किया कि दबाव बढ़ने के बाद अनस ने खुद इस्तीफा दिया. उसने NSUI पर बाद में पुरानी तारीख का पत्र जारी कर अनस को संगठन से बाहर दिखाने का भी आरोप लगाया. छात्रा ने इस मामले में NSUI को जवाबदेह ठहराने की मांग की है.

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यह भी पढ़ें: CJP के 'तिरंगा मार्च' से पहले दिल्ली में आधी रात हाई-वोल्टेज ड्रामा... थाने के बाहर NSUI का जोरदार प्रदर्शन, कई हिरासत में!

छात्रा ने राहुल गांधी से इस मामले पर बोलने की मांग की है. उसका कहना है कि राहुल गांधी खुद को महिलाओं के अधिकारों का समर्थक बताते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं. छात्रा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं.


 

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