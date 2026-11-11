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किराये में दोगुनी बढ़ोतरी से भड़का गुस्सा, स्पेन में लाखों कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल, सड़कें जाम

स्पेन में बुधवार को 14 साल बाद पहली बार देशव्यापी आम हड़ताल हो रही है. कर्मचारी और एक्टिविस्ट सरकार से मकानों का किराया कम करने और आवास संकट दूर करने की मांग कर रहे हैं. यह हड़ताल ऐसे समय हो रही है, जब देश में चुनाव से पहले दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन बढ़ रहा है.

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स्पेन में एक बुजुर्ग महिला को कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया गया था. (Photo- AP)
स्पेन में एक बुजुर्ग महिला को कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया गया था. (Photo- AP)

स्पेन में बुधवार को लाखों कर्मचारी देशव्यापी आम हड़ताल पर हैं. पिछले 14 साल में यह पहली आम हड़ताल है. कर्मचारी देश में बढ़ते आवास संकट को दूर करने और किराये पर लगाम लगाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. हड़ताल का असर सार्वजनिक परिवहन, फैक्ट्रियों, दुकानों और कारोबार पर पड़ने की आशंका है.

हड़ताल के शुरुआती घंटों में बार्सिलोना में सड़कें जाम की गईं. कुछ जगहों पर टायर जलाकर रास्ते रोके गए. वहीं, मैड्रिड के पास देश के मुख्य थोक बाजार के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. बार्सिलोना में आधी रात को कर्मचारी सार्वजनिक चौकों पर जुटे और आतिशबाजी की.

हड़ताल की अपील करने वाले दो प्रमुख ट्रेड यूनियन UGT और CCOO ने शुरुआती घंटों में बड़े पैमाने पर काम बंद होने का दावा किया. उनके मुताबिक, ऑटोमोबाइल और बंदरगाह क्षेत्र में 90 फीसदी, मीट उद्योग में 85 फीसदी, कचरा प्रबंधन में 82 फीसदी और ऊर्जा क्षेत्र में 75 फीसदी काम प्रभावित हुआ.

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यह भी पढ़ें: यूरोप पहुंचने की जिद्द, समंदर पार करने की जद्दोजहद में जान गंवा रहे लोग

(Photo- Reuters)

किराये में बढ़ोतरी से नाराज लोग

स्पेन में पिछले 10 साल में औसत किराया करीब दोगुना हो गया है. इससे आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है. पिछले महीने मैड्रिड में 87 साल की एक महिला मारिकर्मेन को उसके घर से निकाले जाने की घटना ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया. बाद में महिला की मौत हो गई. इसके बाद वह उन लोगों के लिए प्रतीक बन गई, जो महंगे किराये के कारण परेशान हैं और अपना घर खरीदने का सपना भी नहीं देख पा रहे.

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आवास के मुद्दे पर काम करने वाले एक्टिविस्ट ने इसी घटना के बाद हड़ताल का आह्वान किया. उनकी मांग है कि टूरिस्ट अपार्टमेंट खत्म किए जाएं, रियल एस्टेट में सट्टेबाजी पर रोक लगे और किरायेदारों को सुरक्षा देने के लिए उनके अनुबंध अपने आप रिन्यू किए जाएं. ट्रेड यूनियन भी आवास बाजार में सरकार के ज्यादा दखल और न्यूनतम वेतन पर नए समझौते की मांग कर रहे हैं. हड़ताल का नारा है- 'वेतन, आवास और कीमतें'.

(Photo- AP)

चुनाव से पहले सियासी खींचतान

यह हड़ताल स्पेन में चुनाव से ठीक पहले हो रही है. प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की वामपंथी गठबंधन सरकार आवास संकट को चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है. सांचेज ने 5 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान किया था, ताकि उन्हें सत्ता में चार साल और मिल सकें. हालांकि, इस बीच 69 लोगों की जान लेने वाली तेज रफ्तार ट्रेन दुर्घटना ने चुनाव प्रचार का ध्यान आवास के मुद्दे से हटा दिया.

यह भी पढ़ें: अमेरिका और यूरोप में करीब 20 आतंकी हमलों की साजिश का खुलासा, ईरान समर्थित 3 एजेंटों पर 8 आरोप तय

(Photo- AP)

दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पॉपुलर पार्टी और दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी सरकार के आवास बाजार में दखल का विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि यूनियन राजनीतिक फायदे के लिए हड़ताल कर रहे हैं. पॉपुलर पार्टी के प्रवक्ता मिगुएल टेलाडो ने इसे आम हड़ताल के बजाय चुनावी हड़ताल बताया. विश्लेषक ओरियोल बार्टोमियस के मुताबिक, अगर हड़ताल के दौरान हिंसा होती है या दुकानों में तोड़फोड़ होती है तो इसका फायदा दक्षिणपंथी पार्टियों को मिल सकता है. वे इसे अराजकता बताकर कानून-व्यवस्था बहाल करने का मुद्दा उठा सकती हैं.

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