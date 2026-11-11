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सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों की कहानी सुनाएंगे उनके 26 बल्ले, संन्यास के 13 साल बाद खुलेगा अनमोल खजाना

सचिन तेंदुलकर अपने 26 खास बल्ले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम को भेंट करेंगे. इनमें उन बल्लों को भी शामिल किया गया है, जिनसे उन्होंने कुछ अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए थे. हेलमेट, जर्सी और निजी नोट्स समेत इन यादगार चीजों को 16 नवंबर को 'बैटोग्राफी' प्रदर्शनी में पेश किया जाएगा. यह तारीख सचिन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के 13 साल पूरे होने का भी गवाह बनेगी.

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16 नवंबर को सचिन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के 13 साल भी पूरे हो जाएंगे. (Photo: Grtty)
16 नवंबर को सचिन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के 13 साल भी पूरे हो जाएंगे. (Photo: Grtty)

क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से ऐसी इबारत लिखी, जिसे मिटाना किसी के लिए आसान नहीं होगा. उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके आसपास भी फिलहाल कोई बल्लेबाज नहीं पहुंच सका है. अब सचिन के करियर के इन ऐतिहासिक पलों को उनके बल्ले ही बयां करेंगे. मास्टर ब्लास्टर अपने 26 खास बल्ले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम को भेंट करने जा रहे हैं. इनमें वे बल्ले भी शामिल हैं, जिनसे उन्होंने अपने कुछ यादगार अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए थे.

सचिन के इन बल्लों के साथ उनके करियर से जुड़ी कई दूसरी अनमोल यादें भी प्रशंसकों को देखने को मिलेंगी. इनमें हेलमेट, जर्सी और उनके करियर के अहम मौकों से जुड़े निजी नोट्स शामिल हैं. इन सभी चीजों को 16 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाएगा. इस खास प्रदर्शनी का नाम 'बैटोग्राफी' (Batography) रखा गया है. इसके जरिए सचिन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सफर को उनके इस्तेमाल किए गए बल्लों और उनसे जुड़ी यादों के माध्यम से सामने लाया जाएगा.

संन्यास के 13 साल बाद सचिन के बल्लों से फिर जिंदा होंगी यादें

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इस प्रदर्शनी की तारीख भी अपने आप में खास है. 16 नवंबर 2026 को सचिन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के 13 साल पूरे होंगे. उन्होंने 16 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने करियर का 200वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इसी मैदान पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था. अब संन्यास की 13वीं बरसी पर उनके करियर से जुड़ी यादगार चीजें क्रिकेट प्रेमियों के सामने होंगी.

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'बैटोग्राफी' सिर्फ क्रिकेट के कुछ पुराने बल्लों की प्रदर्शनी नहीं होगी, बल्कि सचिन के लंबे और शानदार करियर के अहम पड़ावों को करीब से देखने का मौका भी देगी. अलग-अलग दौर में इस्तेमाल किए गए 26 बल्लों के जरिए प्रशंसक उन यादगार पारियों और उपलब्धियों से जुड़ सकेंगे, जिन्होंने सचिन को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल किया.

हेलमेट, जर्सी और निजी नोट्स इस प्रदर्शनी को और खास बनाएंगे. इन चीजों के जरिए सचिन के करियर के उन पहलुओं को भी समझने का मौका मिलेगा, जो आमतौर पर मैदान पर नजर नहीं आते. MCA का मानना है कि इस पहल से संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को सचिन की उपलब्धियों के पीछे की कहानी जानने का अनूठा अवसर मिलेगा.

MCA के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा कि 'बैटोग्राफी' के जरिए संग्रहालय में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है. दर्शक उन चीजों को देखकर उपलब्धियों के पीछे की कहानी समझ सकेंगे, जिनके जरिए ये ऐतिहासिक पल रचे गए थे.

उन्होंने कहा कि सचिन ने अपनी इन बेशकीमती चीजों को MCA के साथ साझा करने का फैसला किया है. यह सम्मान की बात है. इससे सचिन की असाधारण विरासत आने वाली पीढ़ियों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी सुरक्षित रहेगी.

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इस पहल का मकसद भारतीय और विश्व क्रिकेट में सचिन के योगदान को सहेजना और उसका जश्न मनाना है. सचिन के लिए ये बल्ले महज खेल का सामान नहीं हैं. इनके साथ उनके करियर की कई यादें, संघर्ष और ऐतिहासिक उपलब्धियां जुड़ी हैं. अब प्रशंसकों को उन बल्लों को करीब से देखने का मौका मिलेगा, जिनसे क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा गया था.

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