न पेट्रोल, न डीजल! अब इन कारों पर फिदा हो रहे भारतीय ग्राहक, आंकड़ों ने चौंकाया

भारतीय कार बाजार में कुछ तो बदल रहा है. पेट्रोल का पुराना दबदबा अब दरकने लगा है. CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें मिलकर नई कहानी लिख रही हैं. अक्टूबर में इन तीनों की कुल हिस्सेदारी पेट्रोल कारों से ज्यादा हो गई. उधर, कारों की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 14.23 फीसदी की गिरावट आई. लेकिन सितंबर के मुकाबले बाजार ने 18.86 फीसदी की छलांग लगाई. यानी बाजार सुस्त नहीं है, बस खरीदारों की पसंद बदल रही है. FADA के ताजा आंकड़े इसी बदलाव की गवाही दे रहे हैं.

और पढ़ें

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 5,07,768 पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हुई. हालांकि, इस बार दिवाली नवंबर में होने के कारण अक्टूबर के बिक्री आंकड़ों पर इसका असर देखने को मिला. वहीं, इस महीने कार खरीदारों की पसंद में भी बड़ा बदलाव नजर आया. पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले ऑप्शनल फ्यूल से चलने वाली कारों की खरीदारी बढ़ी है.



यह भी पढें: 6.31 लाख की फैमिली सेडान पर टूटे लोग! देती है 35KM का माइलेज

आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में देशभर में 5,92,032 पैसेंजर व्हीकल की बिक्री हुई थी. इसके मुकाबले इस साल बीते अक्टूबर में यह आंकड़ा घटकर 5,07,768 यूनिट रह गया. इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 14.23 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, सितंबर 2026 से तुलना करें तो तस्वीर काफी बेहतर है. सितंबर में 4,27,213 पैसेंजर व्हीकल बिके थे, जबकि अक्टूबर में इनकी संख्या बढ़कर 5,07,768 यूनिट हो गई. यानी महीने-दर-महीने आधार पर बिक्री में 18.86 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

Advertisement

FADA का मानना है कि सालाना बिक्री में आई गिरावट को बाजार में मांग की कमी के तौर पर नहीं देखना चाहिए. इसकी बड़ी वजह पिछले साल की जबरदस्त डिमांड है. पिछले साल अक्टूबर में नवरात्रि और दिवाली दोनों त्योहार एक ही महीने में थे. इसके अलावा GST 2.0 के तहत टैक्स दरों में कटौती के बाद भी बाजार में खरीदारी बढ़ी थी. वहीं, 2026 में दिवाली नवंबर में होने के कारण ग्राहकों ने अपनी खरीदारी कुछ समय के लिए टाल दी. इसका असर अक्टूबर के आंकड़ों पर पड़ा है.

शहरों में कारों की खरीदारी में ज्यादा तेजी

अक्टूबर में शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ी. हालांकि, शहरी बाजार ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया. सितंबर के मुकाबले शहरी इलाकों में कारों की रिटेल बिक्री 20.10 फीसदी बढ़ी और कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 61.7 फीसदी रही. वहीं, ग्रामीण बाजार में महीने-दर-महीने आधार पर 16.90 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 38.3 फीसदी रही.



यह भी पढें: बन गया इतिहास! 10 लाख लोगों ने खरीदा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

घट गई पेट्रोल कारों की डिमांड

बीते अक्टूबर में कार बाजार में सबसे बड़ा बदलाव फ्यूल की च्वाइस को लेकर देखने को मिला. पहली बार CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसी ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की कुल हिस्सेदारी पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियों से आगे निकल गई. आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियों की कुल हिस्सेदारी घटकर 41.60 फीसदी रह गई, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 48.96 फीसदी थी.

Advertisement

दूसरी तरफ, ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 41.83 फीसदी हो गई. इसमें सबसे बड़ा योगदान CNG कारों का रहा, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 24.59 फीसदी दर्ज की गई. इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी 9.94 फीसदी और इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 7.30 फीसदी रही. डीजल कारों की हिस्सेदारी 16.57 फीसदी रही. यानी लोग अब पेट्रोल-डीजल छोड़कर दूसरे फ्यूल ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं.



यह भी पढें: नेक्सन-क्रेटा सब फेल! 7.50 लाख की SUV पर टूट पड़े लोग

इसका एक बड़ा कारण पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और हाल ही में E20 को लेकर मचा घमासान भी माना जा रहा है. E20 फ्यूल को लेकर लोगों में अभी भी तमाम शंकाए हैं. सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि, E20 फ्यूल के चलते वाहनों के माइलेज में 3% से लेकर 6% तक की गिरावट संभव है. दूसरी तरफ पुराने वाहनों में कंपोनेंट के डैमेज होने की संभावना ने भी कार खरीदारों को अपना च्वाइस बदलने को मजबूर किया होगा.

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में भी तेजी

इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. नवरात्रि 2026 के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की रिटेल बिक्री में 36.66 फीसदी का उछाल आया और कुल 13,349 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई. इसकी एक बड़ी वजह इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों का पेट्रोल-डीजल मॉडल के करीब पहुंचना और बेहतर ड्राइविंग रेंज होना माना जा रहा है. इससे ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हुआ है.

Advertisement

दिवाली से उम्मीद

FADA के मुताबिक, अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल का डीलर इन्वेंट्री लेवल 43 से 45 दिनों पर बना रहा. सितंबर के मुकाबले इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, नवंबर में धनतेरस और दिवाली के दौरान गाड़ियों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है. इससे डीलरशिप पर जमा स्टॉक कम हो सकता है. खैर दिवाली में वाहनों की बिक्री का आंकड़ा आना अभी बाकी है.

---- समाप्त ----