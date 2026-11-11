कभी रंगोली तो कभी पटाखे फोड़ती दिखीं शिप्रा, पत्नी को देखते रहे कथावाचक इंद्रेश, फिर साथ में जलाई फुलझड़ी

देश के जाने-माने और लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अक्सर अपनी कथाओं और आध्यात्मिक वचनों के जरिए लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन इस बार वह अपनी पर्सनल लाइफ और दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी और उनकी पत्नी शिप्रा की दिवाली मनाते हुए बेहद प्यारी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. इस खास मौके पर कभी शिप्रा जमीन पर खूबसूरत रंगोली बनाती तो कभी पटाखे फोड़ती नजर आईं.

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वहीं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय बड़े प्यार से अपनी पत्नी को निहारते और उनके साथ फुलझड़ी जलाते दिखाई दिए. दोनों का यह सादगी भरा और खूबसूरत अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं इस खास सेलिब्रेशन के बारे में.

धूमधाम से मनाई शादी के बाद की पहली दिवाली

दीपावली के पावन अवसर पर शिप्रा ने घर के आंगन में बहुत ही सुंदर और पारंपरिक रंगोली सजाई, जिसमें उनका उत्साह साफ नजर आ रहा था. इसके साथ ही वो अपने पति के साथ दिवाली की पूजा की तैयारी भी करती दिखीं. दोनों ने अपने परिवार के साथ पूजा की और फिर जमकर पटाखे भी फोड़े.

इंद्रेश उपाध्याय का दिखा प्यारा और केयरिंग अंदाज

रंगोली बनाने और पटाखे फोड़ने के दौरान कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय बेहद प्यार और स्नेह के साथ अपनी पत्नी शिप्रा को देखते नजर आए. उनका यह सादगी भरा प्रेम लोगों का दिल जीत रहा है.

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साथ में जलाई फुलझड़ियां

इस सेलिब्रेशन के दौरान दोनों ने मिलकर फुलझड़ियां जलाईं और रोशनी के इस पर्व का खुलकर आनंद लिया.

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