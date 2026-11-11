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'सोनिया गांधी का बड़प्पन है PM मोदी की तारीफ करना, मगर हमारी विचारधारा कभी मेल नहीं खाएगी', दिग्विजय बोले

दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी की किताब Belonging में पीएम मोदी की तारीफ पर प्रतिक्रिया दी. BJP के हिंदुत्व, कांग्रेस के 2028 चुनावी नेतृत्व और किसानों की बिजली का मुद्दा भी उठाया.

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बेटे जय वर्धन सिंह के साथ दिग्विजय सिंह.(Photo:ITG)
बेटे जय वर्धन सिंह के साथ दिग्विजय सिंह.(Photo:ITG)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Life को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि यह सोनिया गांधी का बड़प्पन है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा कभी मेल नहीं खाएगी.

दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के हिंदुत्व पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म समभाव और शांति की है. ये सनातन के मूल उद्देश्य हैं. उनके मुताबिक, बीजेपी का सनातन से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि उसकी विचारधारा सावरकर हिंदुत्व की है, जो समाज को बांटती और नफरत फैलाती है.

'सोनिया गांधी का बड़प्पन है मोदी की तारीफ करना'

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दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की है, तो उन्होंने कहा, "ये सोनिया गांधी का बड़प्पन है, जो उन्होंने किताब में मोदी की तारीफ की है. हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाएगी."

उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म समभाव और शांति की है. यही सनातन के मूल उद्देश्य हैं.

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'BJP का सनातन नहीं, सावरकर हिंदुत्व है'

बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का सनातन नहीं है, बल्कि उसका हिंदुत्व सावरकर की विचारधारा पर आधारित है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह विचारधारा समाज को बांटती है और नफरत फैलाती है.

2028 का चुनाव पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में लड़ने का दावा

मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2028 का विधानसभा चुनाव जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा.

हालांकि, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके प्रभाव और राजनीतिक वर्चस्व की तारीफ की. दिग्विजय के इस बयान को प्रदेश कांग्रेस के आगामी चुनावी नेतृत्व को लेकर अहम माना जा रहा है.

किसानों को बिजली नहीं मिलने पर सिंधिया से पूछा सवाल

दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में किसानों को बिजली की उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जबकि सरकार के पास अतिरिक्त बिजली यानी सरप्लस बिजली उपलब्ध है.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री और गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं देते? दिग्विजय ने कहा, "हम तो विपक्षी नेता हैं."

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दिग्विजय सिंह के इन बयानों में जहां सोनिया गांधी की किताब और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ को लेकर कांग्रेस का रुख सामने आया, वहीं मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और किसानों की बिजली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा.

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