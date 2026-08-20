scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मॉनसून क्या आया! अजगर, मगरमच्छ, तेंदुआ सब आ गए...हरिद्वार में हड़कंप

हरिद्वार में मॉनसून में तेंदुआ, मगरमच्छ और अजगर आबादी क्षेत्रों में घुस रहे हैं. वन विभाग रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ रहा है. राजाजी पार्क और गंगा के पास शहर बसने से दहशत चुनौती बढ़ गई है.

Advertisement
X
मॉनसूनी बारिश आते ही जंगली जानवर हरिद्वार में आने लगते हैं. (Photo: ITG)
मॉनसूनी बारिश आते ही जंगली जानवर हरिद्वार में आने लगते हैं. (Photo: ITG)

हरिद्वार में मॉनसून की भारी बारिश के साथ जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्रों में निकलने का सिलसिला तेज हो गया है. कहीं तेंदुआ घूम रहा है. कहीं मगरमच्छ दिख रहा है तो कहीं अजगर सड़कों पर नजर आ रहा है. इससे आम लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है. वन विभाग को शहर में घुसने वाले इन जानवरों का रेस्क्यू करके जंगल में सुरक्षित छोड़ने की जिम्मेदारी बढ़ गई है. 

हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ राजाजी नेशनल पार्क और वन क्षेत्र है तो दूसरी तरफ गंगा बह रही है. बीच में पूरा शहर बसा हुआ है. इसी वजह से जानवर अक्सर आबादी में चले आते हैं. जगजीतपुर इलाके में एक मगरमच्छ गंगा से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर वापस गंगा में छोड़ दिया. 

यह भी पढ़ें: मसूरी-कैंपटी रूट पर भारी बारिश का कहर, आधी सड़क टूटकर चली गई पहाड़ के नीचे

सम्बंधित ख़बरें

Flores Indonesia earthquake
कांपा इंडोनेशिया, 7 दिन में फ्लोरेस द्वीप पर फिर 5.9 तीव्रता का भूकंप
Daisy Cutter Bomb
अमेरिका के 6800 किलो के 'डेजी कटर' बम से क्यों डरते थे दुश्मन?
marble-waste Rajasthan
बर्फ नहीं, मार्बल का कचरा- राजस्थान की सफेद 'जमीन' बनी टूरिस्ट स्पॉट
Mussoorie Kamptee highway
मसूरी-कैंपटी रूट पर भारी बारिश का कहर, आधी सड़क टूटकर चली गई पहाड़ के नीचे
badrinath kedarnath highway
पहाड़ से गिरे पत्थर-मलबे ने रोकी रफ्तार, बद्रीनाथ-केदारनाथ हाईवे ठप

लोगों में दहशत और सुरक्षा उपाय

बिलकेश्वर कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनी में एक दिन पहले रात को तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ. शहर के अलग-अलग स्थानों पर अजगर भी निकले, जिन्हें विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. इन घटनाओं से लोग परेशान हैं. सतर्कता बरत रहे हैं. मॉनसून में बारिश के कारण जानवरों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं, जिससे वे भोजन और सुरक्षित जगह की तलाश में शहर की ओर बढ़ते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चीन ने अपनी सेना के लिए साउथ चाइना सी में बना दिया पूरा 'मैन मेड आइलैंड'

हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ है. गंगा नदी भी पास बहती है. शहर का विस्तार वन क्षेत्रों के करीब होने से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है. मॉनसून में बाढ़ और जलभराव से जानवर विस्थापित हो जाते हैं. वन विभाग की टीमें लगातार अलर्ट मोड में हैं. वे रेस्क्यू कर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ रहे हैं. लेकिन आबादी के बढ़ते दबाव और शहरीकरण से यह समस्या और जटिल होती जा रही है. 

जंगली जानवरों के बार-बार निकलने से निवासियों में डर का माहौल है. बच्चे और बुजुर्ग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं. रात के समय लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं. प्रशासन और वन विभाग ने अपील की है कि किसी जानवर को देखकर घबराएं नहीं, नजदीक न जाएं और तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें. मॉनसून के दौरान ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ईरान ने विदेशी नागरिक को दी फांसी, सत्ता को चुनौती देने वाले प्रदर्शन का खूनी हिसाब! |
    राम मंदिर में कब तक पूरे होंगे लंबित निर्माण कार्य, समीक्षा बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया |
    पहले एक डिमांड, फिर दो और अब 13 शर्तें... बिहार के छात्र आंदोलन में पल-पल बदल रहे हालात |
    1 ओवर 39 रन और 6 लंबे-लंबे छक्के, T20I में बना महार‍िकॉर्ड... जब इस अनजान ख‍िलाड़ी ने लिखा नया अध्याय |
    Gen-Z का एक आंदोलन और सियासत का रुख अचानक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ओर कैसे मुड़ा? |
    Chilli Potato Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे चटपटे और क्रिस्पी चिली पोटैटो, मिनटों में होंगे तैयार |
    सिर पर दुपट्टा-पहना अबाया, पार्टी में छाईं इरफान पठान की पत्नी, उर्मिला मातोंडकर को किया फेल! |
    6 माह की जेल, ₹2000 का जुर्माना... ट्रेन टिकट पर ये गलती पड़ेगी भारी |
    अवैध लिंग जांच में पुलिस नहीं दर्ज कर सकती सीधे FIR, PCPNDT एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
    सांप का जहर देख वैज्ञानिकों ने बना दी जिंदगी बचाने वाली दवा, कहानी Captopril की, जिसने हाई ब्लड प्रेशर के इलाज को बदल दिया
    Advertisement