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‘मुंह मीठा करवा दो’... चेकिंग के बाद टूरिस्ट से कुछ लेने का अंदाज कैमरे में कैद, ASI लाइन हाजिर, मजेदार Video Viral

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में हरियाणा से घूमने आए पर्यटकों से चेकिंग के दौरान कथित तौर पर ‘मुंह मीठा’ कराने की मांग का वीडियो वायरल हुआ है. आरोप संबंधित एएसआई पर लगा है. वीडियो सामने आने के बाद एसपी देहरा ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया और निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी एसडीपीओ डाडासीबा को सौंपी है.

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ASI का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
ASI का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)

हिमाचल प्रदेश घूमने आए हरियाणा के पर्यटकों से चेकिंग के दौरान कथित तौर पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जिला कांगड़ा के देहरा में एक एएसआई ने नई कार से घूम रहे हरियाणा के पर्यटकों को चेकिंग के लिए रोका और उनसे गाड़ी से जुड़ी पूछताछ की. इसके बाद कथित तौर पर उनसे ‘मुंह मीठा’ कराने की बात कही गई. पूरी बातचीत कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पर्यटक ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा और एसपी देहरा संदीप धवल ने संबंधित एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक एएसआई कार सवार युवकों को रोककर उनसे पूछताछ कर रहा है. पर्यटक हरियाणा के बताए जा रहे हैं और नई कार लेकर हिमाचल घूमने आए थे. चेकिंग के दौरान एएसआई ने कार और उससे जुड़े दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान कोई कमी नहीं मिलने के बाद एएसआई ने कथित तौर पर युवकों से ‘मुंह मीठा’ कराने की बात कही. युवकों ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो बातचीत आगे बढ़ी. एएसआई ने उनसे पूछा कि वे क्या करने आए थे. इसके बाद युवकों ने कार में रखी एक बोतल एएसआई की तरफ बढ़ाई और कहा कि थोड़ी सी बची हुई है, आप ले लीजिए. हालांकि, एएसआई ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद कथित तौर पर दोबारा ‘मुंह मीठा’ कराने की बात कही गई.

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चेकिंग के दौरान हुई बातचीत कैमरे में कैद

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वीडियो में पर्यटक एएसआई को साफ तौर पर बताते दिखाई देते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है. बातचीत के बाद आखिरकार पर्यटकों को जाने दिया गया. पूरी बातचीत कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. पर्यटक ने इस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल होने लगा और मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई. वायरल वीडियो के आधार पर एएसआई पर पर्यटकों से कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप लगे. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया.

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी देहरा संदीप धवल ने संबंधित एएसआई को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया. इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं. एसपी ने जांच की जिम्मेदारी एसडीपीओ डाडासीबा को सौंपी है. जांच अधिकारी वायरल वीडियो की वास्तविक परिस्थितियों, उसमें हुई बातचीत और पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे. विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो में दिखाई दे रही घटना की वास्तविक स्थिति क्या थी और संबंधित कर्मचारी की भूमिका क्या रही.

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे. खासकर पर्यटकों के साथ चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर चर्चा हुई. पुलिस विभाग की ओर से कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से आम लोगों और पर्यटकों के साथ शालीन और जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा रहती है. किसी कर्मचारी के आचरण को लेकर शिकायत या वीडियो सामने आने पर विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाती है. इस मामले में भी फिलहाल संबंधित कर्मचारी को पुलिस लाइन भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

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जांच के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर

इस पूरे मामले में अभी वायरल वीडियो को ही आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं. वीडियो में हुई बातचीत सामने आई है, लेकिन वायरल वीडियो अपने आप में पूरे घटनाक्रम का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता. पुलिस की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. एसडीपीओ डाडासीबा वीडियो और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेंगे. इसके बाद मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय होगी. फिलहाल इतना सामने आया है कि हिमाचल घूमने आए हरियाणा के पर्यटकों को चेकिंग के दौरान कथित तौर पर ‘मुंह मीठा’ कराने की बात कहे जाने का वीडियो वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद एसपी देहरा ने संबंधित एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है.  अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि वायरल वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रही बातचीत किन परिस्थितियों में हुई और संबंधित कर्मचारी की भूमिका वास्तव में क्या थी. जांच रिपोर्ट के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
 

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