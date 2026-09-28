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How To Reuse Gift Bags: अलमारी में इकट्ठा हो गए हैं ढेर सारे सुंदर-सुंदर पुराने गिफ्ट बैग्स? ना समझें बेकार! ऐसे करें घर में इस्तेमाल

How To Reuse Gift Bags: घर में पड़े पुराने गिफ्ट बैग्स को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन इन्हें फेंकने की गलती आप ना करें. आप इन्हें बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इनका इस्तेमाल करके चार्जर, स्टेशनरी और फेस्टिवल डेकोरेशन को आसानी से ऑर्गनाइज कर सकते हैं.

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पुराने गिफ्ट बैग्स का इस्तेमाल करके आप दराज का सामान समेट सकते हैं. (Photo: ITG)
पुराने गिफ्ट बैग्स का इस्तेमाल करके आप दराज का सामान समेट सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Gift Bags: हर घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फेंकने का मन नहीं करता, लेकिन उनका इस्तेमाल भी समझ नहीं आता. गिफ्ट बैग भी इन्हीं चीजों में से एक हैं. बर्थडे, शादी, त्योहार या किसी खास मौके पर मिले ये खूबसूरत बैग अक्सर अलमारी के किसी कोने में पड़े-पड़े जगह घेरते रहते हैं. कई बार तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि खुद समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें रखा क्यों है.

लेकिन अगली बार इन्हें कबाड़ समझकर फेंकने से पहले जरा रुकिए. ये पुराने गिफ्ट बैग घर में छोटी-छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए शानदार स्टोरेज बॉक्स बन सकते हैं. इसके लिए आपको कोई नया ऑर्गनाइजर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बस थोड़ी सी समझदारी से पुराने बैग को अलग-अलग काम में इस्तेमाल करके और आप अपने बिखरे घर को समेट सकते हैं.

1. दराज का सामान करें ऑर्गनाइज: चार्जर, ईयरफोन, केबल, हेयर क्लिप्स और सिलाई का सामान अक्सर दराज में उलझा रहता है. अगर आपकी दराज भी बिखरी रहती है, तो गिफ्ट बैग्स की मदद से उन्हें चुटकियों में समेटा जा सकता है. छोटे गिफ्ट बैग को अलग-अलग सामान रखने के लिए ऑर्गनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरत हो तो बैग को ड्रॉअर की ऊंचाई के हिसाब से मोड़ लें.

2. पेन-पेंसिल रखने के आएगा काम: स्टडी टेबल या ऑफिस डेस्क पर बिखरी स्टेशनरी को भी पुराने गिफ्ट बैग में रखा जा सकता है. अलग-अलग बैग में पेन-पेंसिल, मार्कर, स्केच पेन और दूसरी छोटी स्टेशनरी रखें. इससे टेबल साफ रहेगी और सामान आसानी से मिल जाएगा.

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3. गिफ्टिंग का सामान ऑर्गनाइज करने में मददगार: रिबन, बो, ग्रीटिंग कार्ड और छोटे गिफ्ट बैग को एक बड़े गिफ्ट बैग में रख दें. अगली बार गिफ्ट पैक करते समय सारा सामान एक ही जगह मिल जाएगा.

4. क्राफ्टिंग का सामान संभालें: कलर पेपर, स्टिकर्स, ग्लू, बटन और रिबन जैसी क्राफ्टिंग की छोटी चीजों को अलग-अलग गिफ्ट बैग में रखा जा सकता है. बैग पर सामान का नाम लिखने से चीजें ढूंढना और भी आसान होगा.

5. त्योहार की डेकोरेशन का सामान करें स्टोर: दिवाली या दूसरे त्योहारों के लिए अक्सर लोग डेकोरेटिव चीजें, आर्टिफिशियल फूल और छोटे होम डेकोर आइटम्स खरीदते हैं. इन सभी चीजों को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए आप बड़े और मजबूत गिफ्ट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैग पर लेबल लगाकर रखें, ताकि जरूरत के समय सामान तुरंत मिल जाए.

इन बातों का रखें ध्यान
स्टोरेज के लिए वही गिफ्ट बैग इस्तेमाल करें जिसका हैंडल और निचला हिस्सा मजबूत हो. पतले पेपर बैग में भारी या नुकीली चीजें रखने से बचें. इस तरह पुराने गिफ्ट बैग फेंकने के बजाय उन्हें छोटे ऑर्गनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे सामान भी ऑर्गनाइज रहेगा और नए ऑर्गनाइजर खरीदने का खर्च भी बचेगा.

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