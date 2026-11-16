scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

NCP के भविष्य पर आज हो सकता है बड़ा मंथन, अमित शाह से मिल सकते हैं फडणवीस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं. आज वे दिवंगत नेता अजित पवार की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे. कार्यक्रम के बाद अमित शाह और NCP नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक बातचीत की अटकलें तेज हैं.

Advertisement
X
कार्यक्रमों के बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक भी हो सकती है. (File Photo)
कार्यक्रमों के बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक भी हो सकती है. (File Photo)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे में तीन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं. पुणे जिला परिषद में उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, यहां वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दिवंगत नेता अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. 

पहले इस कार्यक्रम के लिए 20 मिनट का समय तय किया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया गया है. कार्यक्रम के बाद केंद्री गृह मंत्री अमित शाह और NCP नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक बातचीत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. 

अमित शाह सुबह साढ़े 10 बजे सेनापति बापट रोड स्थित भारतीय जैन संगठन के मुख्यालय पहुंचेंगे. इसके बाद वे पुणे जिला परिषद में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. दोपहर 12 बजे वे सदाशिव पेठ स्थित भारतीय इतिहास संशोधन मंडल जाएंगे. यहां मराठा इतिहास के डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

sunetra pawar meets amit shah ncp merger speculations
कल फडणवीस से, आज शाह से मुलाकात... NCP विलय पर सुनेत्रा पवार का प्लान क्या?
Amit Shah slams Rahul Gandhi over foreign narrative on Indian elections.
'देश को बदनाम करने से नहीं मिलेगी सत्ता', राहुल गांधी पर शाह का हमला
Amit shah vote chor and rahul gandhi
'वोट चोर...', इटली के नेता ने दोहराया राहुल का नारा, शाह बोले- ऐसे नहीं मिलेगी सत्ता
PM Modi and other leaders congratulates team India for winning under-19 Asia cup
'युवा खिलाड़ियों पर गर्व', अंडर-19 टीम की जीत पर PM मोदी ने दी बधाई
SIR को लेकर राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला, देखें बुलेटिन

यह भी पढ़ें: कल CM फडणवीस से, आज अमित शाह से मुलाकात... NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार का प्लान क्या?

फडणवीस के साथ बैठक की भी चर्चा

अमित शाह का दो दिवसीय पुणे दौरा कई कार्यक्रमों से भरा रहा. रविवार को उन्होंने NHEC मल्टी स्टेट सहकारी संस्था का भूमिपूजन किया और पुणे में भारत टैक्सी की शुरुआत की. वहीं, सोमवार के कार्यक्रमों के बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक भी हो सकती है. इसमें महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और NCP के विलय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, इस बैठक के एजेंडे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अमित शाह आज ही पुणे से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं. 

Advertisement

(इनपुट- राहुल गायकवाड़)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सपा के साथ कैसे बंटेगी सीट? दिल्ली में खड़गे के साथ आराधना मिश्रा और इमरान मसूद की मीटिंग |
    Ravie Dubey on Ramayana: टीवी के जमाई राजा से रामायण के लक्ष्मण तक, रवि दुबे को मिला लोगों का जबरदस्त प्यार, एक्टर हुए इमोशनल |
    थाईलैंड के फुकेट में भीषण आग... नींद में सो रहे 11 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 36 घायल |
    'डेस्क पर सोती है, बहुत आलसी है...' कंपनी ने निकाला, महिला ने कोर्ट में जीता केस |
    इंदौर कंसर्ट में भड़के दिलजीत दोसांझ, राहत इंदौरी के शेर से आलोचकों को दिया करारा जवाब. |
    Dwadash Yog 2026: आज से संभलकर रहें ये 3 राशियां, करियर और पैसों पर पड़ सकता है बुरा असर |
    Poha Peanut Pakoda Recipe: पोहा-मूंगफली से बनाएं चटपटे पकौड़े, शाम के नाश्ते के लिए है बेस्ट रेसिपी |
    संतकबीरनगर: जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, गेहूं की बोआई के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत |
    Silver Price Crash: चांदी में अचानक फिर बड़ी गिरावट... हाई से अब ढाई लाख रुपये सस्ती, सोना भी सस्ता |
    बर्नर फेंका, तवा पलटा और तोड़फोड़... वाराणसी के डोसा शॉप में युवतियों का हंगामा
    Advertisement