NCP के भविष्य पर आज हो सकता है बड़ा मंथन, अमित शाह से मिल सकते हैं फडणवीस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे में तीन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं. पुणे जिला परिषद में उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, यहां वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दिवंगत नेता अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

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पहले इस कार्यक्रम के लिए 20 मिनट का समय तय किया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया गया है. कार्यक्रम के बाद केंद्री गृह मंत्री अमित शाह और NCP नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक बातचीत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

अमित शाह सुबह साढ़े 10 बजे सेनापति बापट रोड स्थित भारतीय जैन संगठन के मुख्यालय पहुंचेंगे. इसके बाद वे पुणे जिला परिषद में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. दोपहर 12 बजे वे सदाशिव पेठ स्थित भारतीय इतिहास संशोधन मंडल जाएंगे. यहां मराठा इतिहास के डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा.

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फडणवीस के साथ बैठक की भी चर्चा

अमित शाह का दो दिवसीय पुणे दौरा कई कार्यक्रमों से भरा रहा. रविवार को उन्होंने NHEC मल्टी स्टेट सहकारी संस्था का भूमिपूजन किया और पुणे में भारत टैक्सी की शुरुआत की. वहीं, सोमवार के कार्यक्रमों के बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक भी हो सकती है. इसमें महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और NCP के विलय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, इस बैठक के एजेंडे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अमित शाह आज ही पुणे से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं.

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(इनपुट- राहुल गायकवाड़)

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