दुनिया में सोने की कीमतें लगातार चर्चा में हैं और इसी बीच चीन से एक ऐसी खोज सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है. चीन के दो प्रांतों में जमीन के नीचे सोने के विशाल भंडार मिले हैं. इन दोनों भंडारों में कुल मिलाकर 2,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना मौजूद हो सकता है. नवंबर 2026 के अंत में सोने की कीमत के आधार पर इनकी सैद्धांतिक बाजार कीमत करीब 300 अरब डॉलर यानी लगभग 27 लाख करोड़ रुपये बैठती है.

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इनमें सबसे बड़ा भंडार लियाओनिंग प्रांत के दादोंगगौ (Dadonggou) इलाके में मिला है, जबकि दूसरा विशाल भंडार हुनान प्रांत के वांगू (Wangu) में मौजूद है. दिलचस्प बात यह है कि दादोंगगौ में सोने के संकेत दशकों पहले भी मिले थे, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने उन्हें आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं माना था.

चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के नवंबर 2025 के आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, लियाओनिंग प्रांत के दादोंगगौ में 1,444 टन सोने का भंडार है. यह 1949 के बाद चीन में खोजा गया सबसे बड़ा इकलौता सोने का भंडार बताया गया है.

इसके अलावा हुनान प्रांत के वांगू में 1000 टन से अधिक सोने का अनुमान लगाया गया है. वांगू में 1,000 टन का आंकड़ा अभी अनुमान पर आधारित है और इसकी पुष्टि के लिए आगे और ड्रिलिंग तथा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जरूरत है.

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नवंबर 2026 के अंत में सोने की कीमत लगभग 3,550 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस मानें तो दादोंगगौ के सोने की सैद्धांतिक कीमत करीब 165 अरब डॉलर बैठती है. वहीं वांगू के संभावित भंडार का मूल्य लगभग 114 अरब डॉलर हो सकता है. दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 279 अरब डॉलर यानी लगभग 300 अरब डॉलर के आसपास पहुंचता है.

लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह जमीन में मौजूद पूरे सोने का अनुमानित बाजार मूल्य है, न कि चीन को मिलने वाली वास्तविक कमाई. खनन, प्रसंस्करण, परिवहन और अन्य खर्च घटाने के बाद ही वास्तविक आर्थिक लाभ का पता चलेगा.

ये इतना सोना है कि अफ्रीका जैसे कई देशों का दो-तीन साल खर्च चल जाए...

चीन में मिले 2,000 टन से ज्यादा सोने की अनुमानित कीमत करीब 279 अरब डॉलर (लगभग 25 लाख करोड़ रुपये) मानें, तो यह रकम कई देशों का सालाना सरकारी खर्च चलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है. कुछ देशों का खर्च तो इससे दो से तीन साल तक चल सकता है.

दादोंगगौ में दशकों पुरानी खोज कैसे बनी सोने की खदान?

दादोंगगौ की खोज की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. 1980 के दशक में इस इलाके में चट्टानों के भीतर सोने के छोटे-छोटे संकेत मिले थे. उस समय इन्हें अलग-अलग और कम मात्रा वाले भंडार मानकर आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं समझा गया. लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने दोबारा जांच की तो पता चला कि ये बिखरे हुए संकेत वास्तव में एक ही बड़े और लगातार फैले हुए खनिज क्षेत्र का हिस्सा हैं.

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यह खनिज क्षेत्र लगभग 3,000 मीटर लंबा और 1,500 मीटर चौड़ा है. नए सर्वेक्षण के दौरान किए गए ड्रिलिंग परीक्षणों में हर बोरहोल से सोने के संकेत मिले. नवंबर 2025 में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने विस्तृत ड्रिलिंग के आधार पर 1,444 टन सोने का प्रमाणित संसाधन घोषित किया. इस खोज को चीन के खनन इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है.

दादोंगगौ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केवल इसमें मौजूद सोने की मात्रा नहीं, बल्कि इसका भूवैज्ञानिक स्वरूप भी है. 2026 में Ore Geology Reviews में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि यह भंडार आसपास के अधिकांश पारंपरिक सोने के भंडारों से अलग तरीके से बना है.

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बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता दू जिया के नेतृत्व वाली टीम ने 200 से अधिक ड्रिलिंग बोरहोल के रिकॉर्ड, चट्टानों के नमूनों और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का विश्लेषण किया. आमतौर पर इस क्षेत्र में सोना खड़ी दिशा में फैली क्वार्ट्ज की नसों (Quartz Veins) में पाया जाता है. लेकिन दादोंगगौ में सोने का भंडार फिलाइट (Phyllite) नामक महीन दाने वाली रूपांतरित चट्टान की परतों में फैला हुआ है. यहां सोना अपेक्षाकृत सपाट या कम ढलान वाले हिस्सों में जमा हुआ है.

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वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह भंडार एक ही भूवैज्ञानिक घटना में नहीं बना. इसका प्रमुख निर्माण लगभग 14.5 करोड़ से 10 करोड़ वर्ष पहले के क्रेटेशियस काल के शुरुआती हिस्से में हुआ माना जाता है. उस समय पृथ्वी की ऊपरी परत में दबाव और खिंचाव की स्थिति बदल रही थी. चट्टानों में दरारें और कमजोर क्षेत्र बने, जिनके रास्ते सोना लेकर चलने वाले गर्म तरल पदार्थ ऊपर की ओर पहुंचे और चट्टानों की परतों में जमा हो गए.

भूकंप और भूगर्भीय दरारों ने कैसे बनाया सोने का खजाना?

दादोंगगौ के निर्माण को समझने के लिए टैन-लू फॉल्ट (Tan-Lu Fault) का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है. यह चीन का एक बड़ा भूगर्भीय भ्रंश क्षेत्र है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल के कारण चट्टानों में कम ढलान वाली दरारें बनीं. इन्हें Detachment Faults कहा जाता है.

इन दरारों के रास्ते सोना युक्त गर्म तरल पदार्थ चट्टानों के भीतर फैले. लगभग 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तापमान और उस समय धरती की सतह से करीब 6 से 12 किलोमीटर नीचे की परिस्थितियों में सोना चट्टानों की कमजोर परतों में जमा होता गया. इस तरह धीरे-धीरे विशाल खनिज भंडार तैयार हुआ.

वैज्ञानिक इसे Orogenic Gold Deposit यानी पर्वत निर्माण और भूगर्भीय हलचलों से जुड़ी प्रक्रिया में बनने वाला सोने का भंडार मानते हैं. इस खोज से यह संभावना बढ़ी है कि प्रशांत महासागर के आसपास के दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के छिपे हुए सोने के भंडार मौजूद हो सकते हैं.

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कम गुणवत्ता वाला सोना, फिर भी खनन में फायदा?

दादोंगगौ में सोने की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन इसकी एक चुनौती भी है. यहां की चट्टानों में सोने की सांद्रता अपेक्षाकृत कम है. औसतन एक टन चट्टान में लगभग 0.56 ग्राम सोना मौजूद है. इसे Low-Grade Gold Deposit कहा जाता है.

फिर भी इस भंडार को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शुरुआती प्रसंस्करण परीक्षणों में सोना निकालने की सफलता दर 65 से 91 प्रतिशत तक रही है. इसके अलावा यह क्षेत्र ओपन-पिट माइनिंग यानी जमीन की ऊपरी परत हटाकर खुले में खनन करने के लिए उपयुक्त माना गया है. इसकी आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन भी किया जा चुका है.

इसका अर्थ है कि कम सांद्रता होने के बावजूद बड़े पैमाने पर खनन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यहां से पर्याप्त सोना निकाला जा सकता है.

चीन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सोने के बाजार पर क्या होगा असर?

सोना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक धातुओं में से एक है. इसका इस्तेमाल आभूषणों के अलावा निवेश, केंद्रीय बैंकों के भंडार और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है. चीन पहले से ही दुनिया के बड़े सोना उत्पादक देशों में शामिल है. इतने बड़े भंडार मिलने से भविष्य में उसकी घरेलू सोना उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है.

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हालांकि, जमीन के नीचे मौजूद पूरा सोना तुरंत बाजार में नहीं आएगा. इसके लिए खदानों का विकास, पर्यावरणीय मंजूरी, बुनियादी ढांचे का निर्माण और बड़े निवेश की जरूरत होगी. इसलिए इस खोज से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तत्काल गिरावट आना तय नहीं है.

इस खोज का सबसे बड़ा महत्व भूविज्ञान के क्षेत्र में भी है. वैज्ञानिक अब उन इलाकों में भी सोने की तलाश कर सकेंगे, जहां चट्टानों की बनावट पारंपरिक सोने की खदानों से अलग है. यानी दादोंगगौ केवल चीन के लिए सोने का खजाना नहीं, बल्कि दुनिया में नई खदानों की खोज का रास्ता खोलने वाली महत्वपूर्ण खोज भी साबित हो सकता है.

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