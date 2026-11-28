सर्दियों का मौसम आ गया है और इस दौरान लोग गर्मियों की तुलना में कम पानी पीते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड के कारण पसीना कम आता है और प्यास भी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में भी आपको अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी पीना जरूरी है. क्योंकि कम पानी पीने की ये आदत 'साइलेंट डिहाइड्रेशन 'का कारण बन सकती है. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में पानी की कमी होने लगती है, लेकिन व्यक्ति को इसका पता नहीं होता, लेकिन ये किडनी में पथरी का कारण बन सकती है और कुछ मामलों में सेहत भी बिगड़ने का रिस्क है.

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यशार्थ हॉस्पिटल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ. विपिन सिसोदिया बताते हैं कि सर्दियों में ठंडी हवा के कारण स्किन के जरिए शरीर से नमी निकलती रहती है. इसके अलावा, ठंड में लोग पानी भी कम पीते हैं. ऐसे में जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो पेशाब गाढ़ा और कम मात्रा में बनने लगता है. इससे पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सलेट शरीर में ज्यादा हो जाता है. ऐसे में इनके क्रिस्टल बनने लगते हैं और आगे चलकर किडनी स्टोन का खतरा हो सकता है. जिन लोगों को पहले किडनी स्टोन हो चुका है, उन्हें सर्दियों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कम पानी पीने से दोबारा पथरी बनने का रिस्क रहता है.

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शरीर में पानी की कमी के लक्षण क्या होते हैं

पेशाब का रंग गहरा पीला

थकान

बहुत प्यास लगना

मुंह सूखना

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सर्दियों में पानी की कमी से शरीर को कैसे बचाएं

दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में डॉ. अजीत जैन बताते हैं कि सर्दियों में भी आपको शरीर की जरूरत के हिसाब से हर कुछ घंटों के बाद पानी पीते रहना चाहिए. दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करें और पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. आप सूप और नींबू पानी भी पी सकते हैं. ये ध्यान रखें कि गर्मियों हो या सर्दियां शरीर को पानी की जरूरत होती ही है.

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