साहित्य आजतक का मंच इस बार 27 से 29 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सजा है, जहां हर साल राजनीति, क्रिकेट और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं. इस बार इस मंच पर ओटीटी की सबसे मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' की टीम ने शिरकत की, जिसमें नीना गुप्ता, फैसल मलिक, डायरेक्टर दीपक कुमार और मनीष मेंघानी शामिल रहे.

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साहित्य आजतक 2026 के मंच पर 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक कुमार और प्राइम वीडियो- अमेजन स्टूडियोज के निदेशक (कंटेंट लाइसेंसिंग) मनीष मेंघानी और डायरेक्टर दीपक ने बताया कि बिना थ्रिल, मर्डर और गाली-गलौच के भी यह शो कैसे लोगों के दिलों के इतना करीब पहुंच गया. इसके साथ ही उन्होंने बचपन की यादों, किरदारों की बारीकियों, म्यूजिक और पांचवें सीजन से जुड़े अनुभवों पर भी खुलकर बात की.

बिना थ्रिल और गाली-गलौच के कैसे 'पंचायत' पर हुआ यकीन

मनीष मेंघानी से जब पूछा गया कि उन्हें 'पंचायत' जैसे कंटेंट पर कैसे यकीन हुआ, तो उन्होंने बताया कि यह 7-8 साल पहले की बात है जब दीपक और चंदन उनके पास आए थे. उस वक्त दोनों काफी नर्वस थे और उन्होंने कहा था कि इसमें न थ्रिल है, न मर्डर और न ही गाली-गलौच. मनीष के मुताबिक, पहला एपिसोड और स्टोरी सुनने के बाद उन्हें कंफर्ट फील हुआ क्योंकि यह बिल्कुल अलग चीज थी और इसकी दुनिया जमीन से जुड़ी हुई थी. उन्होंने कहा कि तब यह अंदाजा नहीं था कि यह इतना बड़ा हिट होगा, लेकिन लगा कि यह काफी अलग है और इसे करना ही चाहिए, जिसके लिए उन्होंने दर्शकों का आभार जताया.

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गांव की यादों से निकला 'पंचायत' का विचार

डायरेक्टर दीपक से जब पूछा गया कि उन्होंने 'पंचायत' जैसा सुंदर काम कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि वह छुट्टियों में हर साल अपनी नानी के गांव जाते थे, जो देवरिया-मऊ के पास है. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा गांव को जिया है, जहां जिंदगी एक जैसी रहती है और कुछ बदलता नहीं है. दीपक के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि वहां कुछ होता क्यों नहीं, और इसी सोच से उनके मन में आया कि बचपन में देखे गए गांव पर कहानी बनाई जाए.

क्या पंचायत का 5वां सीजन आखिरी होगा?

यह पूछे जाने पर कि क्या 'पंचायत' का पांचवां सीजन आखिरी होगा, मनीष मेंघानी ने कहा, 'उनसे पहले भी पूछा गया था कि हर साल पंचायत ला रहे हैं तो आगे का क्या प्लान है, जबकि दीपक ने अपनी जिंदगी ही पंचायत को समर्पित कर दी है. इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता.' उनके अनुसार, दीपक जो किरदार लाते हैं वे सभी असली होते हैं और उनकी रिसर्च काफी अच्छी है, इसलिए दर्शक हर किरदार से जुड़ पाते हैं. दीपक ने यह भी बताया कि सभी कलाकारों ने शानदार काम किया और फैजल शुरू में काफी नर्वस थे तथा उन्होंने कहा था कि उन्हें सिर्फ 2-3 लाइन के डायलॉग ही दिए जाएं.

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'राजा जी' गाने का सफर

गांव के किरदार से सबसे दूर रहने वाले कलाकार को लेकर दीपक ने कहा कि ज्यादातर लोग गांव के करीब थे या करीब आ गए, लेकिन दिल्ली में पली-बढ़ी नीना गुप्ता का किरदार बलिया का था और वह सिर्फ भाषा को लेकर बात कर रहे थे. इस पर नीना गुप्ता ने कहा कि अगर वह फैशनेबल कपड़े पहनती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि गांव का किरदार नहीं कर सकतीं; राइटर चंदन उनके डायलॉग रिकॉर्ड कर भेजते थे और वह सीखती थीं, जबकि डायरेक्टर भाषा पकड़ लेते थे, हालांकि पहले वह उनके काम से संतुष्ट हुए.

वहीं मनीष ने कहा कि हर सीजन के किरदारों और म्यूजिक पर चर्चा होती है, म्यूजिक भी एक किरदार है और हर सीजन से वायरल गाना निकालने की कोशिश रहती है. 'राजा जी' गाने को लेकर उन्होंने बताया कि यूपी-बिहार में ऐसे गाने अक्सर बजते हैं, जिसे मनोज तिवारी ने गाया और वह वायरल होकर दूर तक गया. अंत में नशे को लेकर पूछे गए सवाल पर डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि वे नशे को प्रमोट नहीं करते, डिस्क्लेमर डालते हैं और वह केवल एक सीन भर है.

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