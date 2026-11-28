मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में महिला प्रहरी से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 58 वर्षीय महिला कर्मचारी ने प्रशासनिक जेलर मग्नू सिंह मरावी पर ड्यूटी के दौरान वॉशरूम में ले जाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर गांधी नगर थाना पुलिस ने आरोपी जेलर के खिलाफ दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात करीब साढ़े दस बजे महिला प्रहरी जेल परिसर में ड्यूटी के दौरान गश्त कर रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रशासनिक जेलर मग्नू सिंह मरावी से हुई. महिला का आरोप है कि जेलर ने पहले उससे अश्लील बातचीत की और फिर जबरन वॉशरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें: डेढ़-दो घंटे का पहाड़ी सफर अब सिर्फ 40 मिनट में! 710 करोड़ रुपये से चमका मोहारी-सतई घाट मार्ग, भोपाल-कानपुर का सफर भी होगा छोटा

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने किसी को भी इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद भयभीत महिला देर रात गांधी नगर थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना बताई. पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया है. जांच टीम ने सेंट्रल जेल परिसर पहुंचकर कथित घटनास्थल का निरीक्षण भी किया.

Advertisement

जेल प्रशासन की सफाई, महिला के पुराने सेवा रिकॉर्ड का दिया हवाला

मामला सामने आने के बाद केंद्रीय जेल प्रशासन की ओर से भी सफाई दी गई है. प्रशासन ने महिला प्रहरी की सेवा पुस्तिका और पूर्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ की गई शिकायतों का हवाला देते हुए उसके सेवा आचरण पर सवाल उठाए हैं. जेल प्रशासन के मुताबिक, महिला की सर्विस बुक में वर्ष 2003 से ही प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज होने का उल्लेख है.

प्रशासन की ओर से बताया गया कि वर्ष 2004 में महिला प्रहरी ने तत्कालीन जेल अधीक्षक पर भी आरोप लगाए थे. इसके बाद 2018 में तीन कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत किए जाने का जिक्र किया गया है. वर्ष 2021 में एक मुख्य प्रहरी के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई थी. इसी साल एक अन्य प्रहरी को धमकी देने के संबंध में आवेदन दिए जाने की जानकारी भी सामने रखी गई है.

जेल प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2026 में जेल के मेनगेट कीपर ने महिला प्रहरी के खिलाफ गाली-गलौज करने और झूठे आरोप लगाने की धमकी देने संबंधी आवेदन दिया था. प्रशासन का कहना है कि इन पुराने मामलों और सेवा आचरण से जुड़े दस्तावेजों को भी पुलिस जांच में देखा जा सकता है.

Advertisement

पुराने रिकॉर्ड से आरोप सही या गलत साबित नहीं होंगे

हालांकि, महिला प्रहरी की ओर से लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों और जेल प्रशासन द्वारा सामने रखे गए पुराने रिकॉर्ड की सत्यता एवं प्रासंगिकता का फैसला निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकेगा. पूर्व की शिकायतें या सेवा रिकॉर्ड मौजूदा आरोपों को अपने आप सही या गलत साबित नहीं करते. पुलिस को घटना से जुड़े स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर ही निष्कर्ष तक पहुंचना होगा.

CCTV फुटेज और ड्यूटी रजिस्टर खंगालेगी पुलिस

एसीपी शशांक जैन ने बताया कि महिला प्रहरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. फिलहाल आरोपी जेलर की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है. जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

घटना के समय परिसर में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी. पुलिस महिला प्रहरी के बयान, मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल आरोपी जेलर मग्नू सिंह मरावी का पक्ष सामने नहीं आया है. मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----