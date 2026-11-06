धनतेरस पर हर कोई खरीद रहा सोना-चांदी-हीरा, जानिए कैसे बनते हैं ये?

धनतेरस आते ही बाजारों में सोने के सिक्कों, चांदी के बर्तनों, आभूषणों और हीरे की अंगूठियों की खरीदारी बढ़ जाती है. भारतीय परंपरा में सोना और चांदी समृद्धि, शुभ और निवेश के प्रतीक माने जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कीमती धातुओं और रत्नों का निर्माण आखिर होता कैसे है?

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सोना और चांदी तो धरती पर मिलने वाले तत्व हैं, लेकिन इनके परमाणुओं की उत्पत्ति की कहानी अंतरिक्ष में अरबों साल पहले हुई थी. दूसरी ओर, हीरा धरती के भीतर अत्यधिक तापमान और दबाव में कार्बन से बनता है. इनकी कीमत केवल चमक या सुंदरता से तय नहीं होती, बल्कि इनके निर्माण की दुर्लभ प्रक्रिया, सीमित उपलब्धता, खनन की लागत और बाजार की मांग भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है.

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सोना कैसे बनता है? इसकी कहानी तारों और न्यूट्रॉन सितारों से जुड़ी है

सोने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण धरती पर नहीं हुआ. सोने के परमाणुओं की उत्पत्ति अंतरिक्ष में हुई बेहद ऊर्जा वाली खगोलीय घटनाओं के दौरान मानी जाती है. न्यूट्रॉन सितारों के आपस में टकराने और कुछ प्रकार के सुपरनोवा विस्फोटों जैसे हालात बनते हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में न्यूट्रॉन उपलब्ध होते हैं.

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इस प्रक्रिया को Rapid Neutron Capture Process या R-process कहा जाता है. इसमें परमाणु के न्यूक्लियस में तेजी से न्यूट्रॉन आते हैं और भारी तत्वों का निर्माण होता है. सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व इसी तरह की प्रक्रियाओं से बन सकते हैं. जब अरबों साल पहले ऐसी खगोलीय घटनाओं से सोने के परमाणु अंतरिक्ष में फैले, तो वे गैस और धूल के विशाल बादलों का हिस्सा बन गए.

बाद में इन्हीं पदार्थों से नए तारे, ग्रह और सौरमंडल बने. पृथ्वी के निर्माण के दौरान सोना भी उसके पदार्थों का हिस्सा बना. भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने समय के साथ सोने को कुछ विशेष चट्टानों और खनिज भंडारों में केंद्रित किया. आज खदानों से निकाला जाने वाला सोना इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है. यानी धनतेरस पर खरीदा जाने वाला सोना वास्तव में ब्रह्मांड के बेहद पुराने इतिहास का एक छोटा-सा हिस्सा है.

चांदी कैसे बनती है और धरती में कहां मिलती है?

चांदी की कहानी भी सोने की तरह अंतरिक्ष से जुड़ी है. चांदी एक रासायनिक तत्व है और इसके परमाणुओं की उत्पत्ति भी भारी तत्व बनाने वाली खगोलीय प्रक्रियाओं से संबंधित है. न्यूट्रॉन सितारों के विलय और कुछ सुपरनोवा विस्फोटों में बनने वाले अत्यधिक न्यूट्रॉन-समृद्ध वातावरण में चांदी जैसे भारी तत्व बन सकते हैं. बाद में ये तत्व अंतरिक्ष में फैलकर ग्रहों के निर्माण वाले पदार्थों का हिस्सा बन गए.

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धरती पर चांदी अक्सर अकेले शुद्ध धातु के रूप में नहीं मिलती. यह आमतौर पर सीसा, जस्ता, तांबा और सोने के अयस्कों के साथ पाई जाती है. धरती की गहराई में मौजूद गर्म और खनिजों से भरपूर पानी चट्टानों से धातुओं को घोलकर अपने साथ ले जाता है.

जब यह गर्म पानी ठंडे पानी के संपर्क में आता है या तापमान और रासायनिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो खनिज अलग होकर चट्टानों की दरारों और अन्य स्थानों पर जमा होने लगते हैं. इसी प्रक्रिया से चांदी के भंडार बन सकते हैं. Geoscience Australia के मुताबिक, दुनिया में चांदी का बड़ा हिस्सा दूसरी धातुओं की खदानों से उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है.

हीरा कैसे बनता है? धरती के भीतर तैयार होता है सबसे कठोर प्राकृतिक रत्न

सोने और चांदी से अलग हीरे की उत्पत्ति सीधे धरती के भीतर होने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं से जुड़ी है. हीरा मूल रूप से कार्बन का ही एक रूप है. सामान्य परिस्थितियों में कार्बन ग्रेफाइट जैसे रूप में भी पाया जाता है, लेकिन जब कार्बन परमाणुओं को अत्यधिक दबाव और तापमान मिलता है, तो वे एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं. इसी संरचना से हीरा बनता है. अधिकांश प्राकृतिक हीरे धरती की सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे मेंटल क्षेत्र में बनते हैं. यहां तापमान लगभग 900 से 1,300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है.

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हीरे बनने के बाद वे हमेशा धरती की गहराई में ही नहीं रहते. लाखों-करोड़ों साल बाद होने वाली कुछ दुर्लभ ज्वालामुखीय गतिविधियां उन्हें मैग्मा के साथ ऊपर की ओर ले आती हैं. यह मैग्मा ठंडा होकर किम्बरलाइट (Kimberlite) जैसी चट्टानों का निर्माण कर सकता है, जिनमें हीरे पाए जाते हैं. बाद में खनन के जरिए इन चट्टानों से हीरे निकाले जाते हैं. इसलिए किसी प्राकृतिक हीरे की अंगूठी में लगा छोटा-सा पत्थर भी धरती की गहराई में अरबों साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है.

आखिर सोना, चांदी और हीरे इतने महंगे क्यों होते हैं?

इनकी ऊंची कीमत का पहला कारण इनकी सीमित उपलब्धता है. सोना और चांदी धरती की ऊपरी परत में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं. इन्हें निकालने के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानों का खनन करना पड़ता है. कई बार अयस्क में धातु की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए उसे अलग करने और शुद्ध करने में काफी खर्च आता है.

सोने की एक खासियत यह भी है कि यह सामान्य परिस्थितियों में आसानी से खराब या नष्ट नहीं होता. इसे बार-बार पिघलाकर नए आभूषण बनाए जा सकते हैं. World Gold Council के अनुसार, हर साल सोने की कुल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा खदानों से आता है, जबकि बाकी मांग को पूरा करने में पुराने सोने की Recycling अहम भूमिका निभाती है.

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चांदी की कीमत पर भी सीमित उत्पादन और औद्योगिक मांग का असर पड़ता है. इसका इस्तेमाल केवल आभूषणों और सिक्कों में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा उपकरणों और कई औद्योगिक उत्पादों में भी होता है. दूसरी धातुओं की खदानों से उप-उत्पाद के रूप में मिलने के कारण चांदी की आपूर्ति उन धातुओं के उत्पादन पर भी निर्भर करती है.

हीरे की कीमत का गणित थोड़ा अलग है. हर प्राकृतिक हीरा आभूषण बनाने लायक नहीं होता. उसकी गुणवत्ता का आकलन मुख्य रूप से चार मानकों से किया जाता है, जिन्हें 4Cs कहा जाता है—Cut यानी कटाई, Colour यानी रंग, Clarity यानी पारदर्शिता और Carat यानी वजन. जिस हीरे का रंग बेहतर, अंदरूनी खामियां कम, कटाई शानदार और वजन अधिक होता है, उसकी कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है.

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लैब में भी बनते हैं हीरे, फिर प्राकृतिक हीरे महंगे क्यों?

आज तकनीक की मदद से प्रयोगशालाओं में भी हीरे बनाए जा सकते हैं. इन्हें Lab-Grown Diamonds कहा जाता है. इन्हें High Pressure High Temperature (HPHT) या Chemical Vapor Deposition (CVD) जैसी तकनीकों से तैयार किया जाता है. इनका रासायनिक संघटन और क्रिस्टल संरचना प्राकृतिक हीरों जैसी होती है.

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इसलिए केवल आंखों से देखकर प्राकृतिक और लैब में बने हीरे के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, प्राकृतिक हीरों की कीमत में उनकी भूगर्भीय दुर्लभता, प्राकृतिक उत्पत्ति और बाजार में बनी मांग की बड़ी भूमिका होती है. खरीदारी के समय यह जानना जरूरी है कि हीरा प्राकृतिक है या लैब में तैयार किया गया है.

धनतेरस की खरीदारी में चमक के साथ विज्ञान को भी समझें

धनतेरस पर सोना, चांदी और हीरा खरीदना केवल परंपरा या निवेश का मामला नहीं है. इन तीनों की अपनी अलग वैज्ञानिक और प्राकृतिक कहानी है. सोना और चांदी ब्रह्मांड की प्राचीन घटनाओं से जुड़े हैं, जबकि हीरा धरती के भीतर अत्यधिक दबाव और तापमान में तैयार होता है. इनकी कीमत दुर्लभता, उत्पादन लागत, गुणवत्ता, औद्योगिक उपयोग, निवेश और उपभोक्ता मांग से मिलकर तय होती है.

इसलिए खरीदारी करते समय केवल चमक और डिजाइन नहीं, बल्कि शुद्धता, प्रमाणपत्र, वजन, मेकिंग चार्ज और प्राकृतिक या लैब-निर्मित होने की जानकारी भी जांचनी चाहिए. यही समझ धनतेरस की खरीदारी को अधिक जागरूक और समझदारी भरा बना सकती है.

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