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144 घंटे तक नहीं थमेगी बारिश! MP-छत्तीसगढ़ से यूपी तक आफत की आशंका

बारिश का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा. अगले 144 घंटे पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण-पूर्वी यूपी में भारी बारिश हो सकती है. मौसम के इस अनुमान के बीच इन इलाकों में लोगों को अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की जरूरत है.

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ये है प्रयागराज का रामबाग रेलवे स्टेशन जहां पर पानी भरा हुआ है. (Photo: PTI)
ये है प्रयागराज का रामबाग रेलवे स्टेशन जहां पर पानी भरा हुआ है. (Photo: PTI)

मध्य भारत में बारिश अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है. अगले 144 घंटे यानी करीब 6 दिनों के मौसम अनुमान के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश भी होने का अनुमान है. ऐसे में इन इलाकों के लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम की जानकारी देखते रहना चाहिए.

ECMWF मॉडल के मुताबिक ईस्ट सेंट्रल इंडिया में बारिश का असर बना रह सकता है. खास तौर पर पूर्वी MP, छत्तीसगढ़ और दक्षिण-पूर्वी यूपी में तेज बारिश की संभावना है. लगातार बारिश होने पर कई जगहों पर पानी भर सकता है और सड़क पर आने-जाने में परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से आई ऐसी हवा कि मॉनसून पड़ गया कमजोर, अब सितंबर में क्या होगा?

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अगले छह दिनों में हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी. कुछ इलाकों में हल्की या सामान्य बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है. यानी बारिश का असर इलाके के हिसाब से अलग-अलग रह सकता है.

144 Hours Rainfall Forecast
मौसम विभाग द्वारा जारी सैटेलाइट फोटो में देख सकते हैं कि कहां-कहां बादल छाए हुए है. (Photo: IMD)

पूर्वी MP में तेज बारिश के आसार

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पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का जोर रह सकता है. कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. ज्यादा बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या हो सकती है. सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत हो सकती है.

छत्तीसगढ़ में भी बारिश जारी रहेगी

छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है. अगर किसी जगह लगातार ज्यादा बारिश होती है तो छोटे नदी-नालों में पानी बढ़ सकता है. गांवों में खेतों और सड़कों पर भी पानी जमा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: बंगाल की खाड़ी में मॉनसूनी इंजन एक्टिव, पूरे देश में बरसेंगे बादल

दक्षिण-पूर्वी यूपी में भी बारिश

दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है. ज्यादा बारिश होने पर निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. लोगों को पानी भरी सड़कों और निचले इलाकों में जाने से बचना चाहिए.

144 Hours Rainfall Forecast
प्रयागराज में गंगा नदी भी ऊफान पर हैं. (Photo: PTI)

144 घंटे का मतलब क्या है?

144 घंटे यानी 6 दिन. मौसम मॉडल इतने समय के लिए बारिश और मौसम में होने वाले बदलाव का अनुमान देते हैं. हालांकि छह दिन पहले लगाए गए अनुमान में बदलाव हो सकता है। जैसे-जैसे बारिश का समय करीब आएगा, नए मौसम डेटा के आधार पर अनुमान भी बदल सकता है.

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इसलिए अभी के अनुमान को मौसम का संकेत समझना चाहिए. बारिश कब और कितनी होगी, इसकी ज्यादा सही जानकारी के लिए मौसम विभाग के ताजा अपडेट देखना जरूरी है.

कुल मिलाकर, अगले छह दिन मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश वाले रह सकते हैं. पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण-पूर्वी यूपी में भारी बारिश के आसार हैं. लगातार बारिश से जलभराव और आने-जाने में परेशानी हो सकती है.

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