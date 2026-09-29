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कौन हैं ये पंजाबी हसीना? जिनपर फिदा हैं क्रिकेटर्स, वीरेंद्र सहवाग ने खोल दिए सारे राज!

सारा गुरपाल एक पॉपुलर पंजाबी एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं, जो पंजाबी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. इस समय वो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं.

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एक्ट्रेस सारा गुरपाल का बड़ा दावा (Photo: Instagram @saragurpals)
एक्ट्रेस सारा गुरपाल का बड़ा दावा (Photo: Instagram @saragurpals)

अपनी रुहानी आवाज, दमदार अदाकारी और बेहतरीन डांस मूव्स से लाखों दिलों पर राज करने वाली सारा गुरपाल पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने न सिर्फ पंजाबी सिनेमा और संगीत जगत में पहचान बनाई है, बल्कि हिंदी रियलिटी शो में भी अपनी चमक बिखेरी है. इन दिनों सारा पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के शो 'राइज एंड फॉल' में अपनी धाकड़ एंट्री को लेकर मीडिया और फैंस के बीच लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. 

ग्लैमर वर्ल्ड में पहला कदम
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के परिवार में जन्मीं सारा गुरपाल की शुरुआती परवरिश और पढ़ाई-लिखाई चंडीगढ़ में हुई. बचपन से ही कला और फैशन में उनका इंटरेस्ट रहा है. मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. सारा ने साल 2012 में 'मिस चंडीगढ़' का खिताब जीता था. इस जीत ने उनके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए थे.

इसके बाद साल 2013 में पंजाबी सिंगर रंजीत बावा के सुपरहिट गाने 'जीन' में बतौर लीड मॉडल काम करके उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा. इस गाने की सक्सेस के बाद वो दर्जनों हिट पंजाबी म्यूजिक वीडियोज का चेहरा बनीं. सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, बल्कि सारा ने अपनी सुरीली आवाज में कई पंजाबी गाने गाकर सिंगर के रूप में भी खुद को साबित किया. 

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मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियोज में नाम कमाने के बाद सारा ने पंजाबी फिल्मों की ओर रुख किया. साल 2017 में सारा ने ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म 'मंजे बिस्तरे' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया.

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अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर सारा को देश के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में बतौर कंटेस्टेंट बुलाया गया था. हालांकि, शो में वो ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाई थीं और शुरुआती दिनों में ही बेघर हो गई थीं. 

'राइज एंड फॉल' में धमाकेदार एंट्री
'बिग बॉस' के बाद अब सारा गुरपाल एक बार फिर रियलिटी टीवी पर वापसी कर चुकी हैं. वीरेंद्र सहवाग के शो 'राइज एंड फॉल' में सारा ने एक मजबूत दावेदार के रूप में कदम रखा है. शो के प्रीमियर एपिसोड के दौरान ही उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया, जिसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी. 

सारा ने शो में होस्ट सहवाग के सामने मजाकिया और बेबाक अंदाज में यह राज खोला कि कई नामचीन क्रिकेटर्स उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं. जैसे ही यह एपिसोड ऑन-एयर हुआ, सारा का यह बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया. सहवाग का इस पर दिया गया मजेदार रिएक्शन और फैंस की यह उत्सुकता कि 'आखिर वे कौन से क्रिकेटर्स हैं?' ने सारा को ट्रेंडिंग लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया. 

अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने इस बेबाक अंदाज और खेल की रणनीतियों के जरिए सारा गुरपाल 'राइज एंड फॉल' में सफलता का क्या नया इतिहास रचती हैं. 

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