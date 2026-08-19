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पाकिस्तान से आई ऐसी हवा कि मॉनसून पड़ गया कमजोर, अब सितंबर में क्या होगा?

मॉनसून की बारिश पर अब सूखी हवाओं का असर दिखने लगा है. पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत से आ रही हवाएं कई इलाकों में नमी कम कर रही हैं. इससे बारिश कमजोर पड़ सकती है.

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मौसम विभाग की ओर से जारी इस नक्शे में दिख रही मॉनसूनी बादलों की कहानी. (Photo: IMD)
मौसम विभाग की ओर से जारी इस नक्शे में दिख रही मॉनसूनी बादलों की कहानी. (Photo: IMD)

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश कमजोर पड़ रही है. पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत से आ रही सूखी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में नमी कम कर रही हैं. मौसम जानकारों के मुताबिक, इसका असर आने वाले दिनों में बारिश पर पड़ सकता है और देश में बारिश की कमी बढ़ सकती है.

अभी देश के हर हिस्से में मॉनसून की स्थिति एक जैसी नहीं है. उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश कम हो सकती है, जबकि पूर्वी और मध्य भारत में बारिश जारी रहने का अनुमान है. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है. ऐसे में कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होने के बाद भी पूरे देश की बारिश सामान्य से कम रह सकती है.

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देश में अब तक 13% कम बारिश

भारत में इस मॉनसून सीजन में अब तक कुल बारिश सामान्य से करीब 13% कम है. हालांकि, हर राज्य में स्थिति एक जैसी नहीं है. कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जबकि उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश कम रही है.

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मॉनसून अब धीरे-धीरे अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आने वाले दिनों में बारिश का यही हाल रहा तो देश में बारिश की कमी को पूरा करना मुश्किल हो सकता है.

Dry Winds From Pakistan

पाकिस्तान से आ रही सूखी हवा का असर

बारिश के लिए हवा में नमी होना जरूरी है. पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ से आ रही सूखी हवाएं इस नमी को कम कर रही हैं. इसका सीधा असर मॉनसून की बारिश पर पड़ रहा है.

बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव वाले सिस्टम मॉनसून की बारिश के लिए काफी जरूरी होते हैं. ये सिस्टम आगे बढ़कर देश के कई हिस्सों में बारिश लाते हैं. लेकिन सूखी हवाओं के असर से इन सिस्टमों का असर उत्तर-पश्चिम भारत तक कम हो सकता है.

पूर्वी और मध्य भारत में बारिश जारी

जहां उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश कमजोर रहने की संभावना है, वहीं पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश जारी रह सकती है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: कैलिफोर्निया में 1000 साल का रिकॉर्ड टूटा! धरती के नीचे बढ़ा प्रेशर, लॉस एंजेलिस के पास है 'अर्थक्वेक गेट'

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इसका मतलब है कि देश के एक हिस्से में बारिश होती रहेगी, लेकिन दूसरे हिस्से में सूखा बना रह सकता है. इसी वजह से पूरे देश की बारिश का आंकड़ा सामान्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है.

सितंबर में क्या होगा?

अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मॉनसून पूरी तरह लौटने लगा है. मौसम जानकारों के बीच इसे कुछ समय के लिए 'ब्रेक मॉनसून' जैसी स्थिति भी माना जा रहा है. इसमें देश के बड़े हिस्से में कुछ दिनों के लिए बारिश कम हो जाती है.

अगले कुछ दिनों में मॉनसून का रुख और साफ होगा. अगर अगस्त के आखिर तक बारिश फिर मजबूत नहीं हुई, तो सितंबर में भी देश के बारिश घाटे को कम करना मुश्किल हो सकता है. फिलहाल उत्तर-पश्चिम भारत में सूखी हवाओं और पूर्वी हिस्सों में बारिश का यह अंतर मॉनसून की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है.

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