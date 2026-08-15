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बंगाल की खाड़ी में मॉनसूनी इंजन एक्टिव, पूरे देश में बरसेंगे बादल

IMD ने 21 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 17 अगस्त को बेहद भारी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली-NCR में भी अगले कुछ दिनों तक बादल और हल्की बारिश रहेगी.

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नोएडा में बारिश के दौरान सड़क पर गुजरती गाड़ियां. (File Photo: Getty)
नोएडा में बारिश के दौरान सड़क पर गुजरती गाड़ियां. (File Photo: Getty)

मौसम विभाग ने 15 से 21 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 17 अगस्त को उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

IMD के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है. इसकी वजह से पूर्वी भारत में बारिश हो रही है. इसके असर से कई जगह तेज बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं. समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

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17 अगस्त को यहां तेज बारिश

17 अगस्त को उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है. ओडिशा और झारखंड में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर बना रह सकता है.

15 से 21 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगह बारिश होने का अनुमान है. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश जारी रह सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है.

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IMD Rain Alert

कई राज्यों में 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश

देश के कई हिस्सों में पहले ही तेज बारिश हो चुकी है. 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई.

पूर्वी राजस्थान के बाड़ी और धौलपुर में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलैर में 13 सेंटीमीटर और उत्तराखंड के शामा और तेजम में 13-13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. ओडिशा के कंकड़ाहाड़ में 13 सेंटीमीटर और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 12 सेंटीमीटर बारिश हुई.

यह भी पढ़ें: 'सैनिकों को खाना ही नहीं मिल रहा...' अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को ईरान ने दी ऐसी गहरी चोट

दिल्ली-NCR में भी बारिश के आसार

दिल्ली-NCR में बारिश के कारण अधिकतम तापमान करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है. 15 अगस्त को दिल्ली में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं. शाम के समय हल्की बारिश होने की करीब 60 फीसदी संभावना है. करीब 3 मिमी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

16 से 18 अगस्त तक भी दिल्ली-NCR में बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान सुबह, शाम या रात के समय रुक-रुककर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

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IMD Rain Alert

भारी बारिश से इन जगहों पर परेशानी

IMD के मुताबिक, तेज बारिश और हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर पानी भर सकता है. छोटे पेड़ गिर सकते हैं और कच्चे घरों या दूसरे ढांचों को नुकसान हो सकता है. पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो सकता है. भारी बारिश वाले इलाकों में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है.

मौसम विभाग ने लोगों से मौसम का अपडेट देखते रहने को कहा है. आंधी और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों. बिजली गिरने के समय इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्लग से निकाल देना भी बेहतर है. मछुआरों को खराब मौसम के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

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