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Asian Games 2026: टीम इंडिया सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी, बारिश ने तोड़ दिया नेपाल का सपना

श्रीलंका और नेपाल के बीच मुकाबला बारिश के कारण धुल गया. नेपाली टीम के लिए यह नतीजा इसलिए भी निराशाजनक रहा क्योंकि टीम को मैदान पर अपनी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं मिला. वहीं श्रीलंकाई टीम बिना एक भी गेंद खेले अंतिम चार में पहुंच गई.

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एशियन गेम्स में भारतीय टीम लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरी है. (Photo: Reuters)
एशियन गेम्स में भारतीय टीम लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरी है. (Photo: Reuters)

नेपाल की मेन्स क्रिकेट टीम का आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में सफर  बेहद निराशाजनक तरीके से खत्म हो गया. मंगलवार (29 सितंबर) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में नेपाल और श्रीलंका के बीच निर्धारित क्वार्टर फाइनल मुकाबला लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा. मैच रद्द होने के बाद श्रीलंका ने बेहतर रैंकिंग के आधार पर सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली.

आईसीसी की टी20 रैंकिंग में श्रीलंका 9वीं पोजीशन पर है, जबकि नेपाल 14वें स्थान पर है. एशियन गेम्स के नियमानुसार बारिश के कारण नॉकआउट मुकाबला धुलने स्थिति में बेहतर रैंकिंग वाली टीम को अगले दौर में प्रवेश मिलता है. इसी नियम का फायदा श्रीलंका को मिला और नेपाल का अभियान यहीं समाप्त हो गया.

अब श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल में 1 अक्टूबर (गुरुवार) को भारत का सामना करेगी. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भी बारिश के चलते पूरी तरह धुल गया था. भारतीय टीम ने बेहतर रैंकिंग के आधारित पर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. उधर पाकिस्तानी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच मैच भी बारिळ के कारण बिना टॉस कराए ही रद्द करना पड़ा था.

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नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया था
नेपाली टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप-ए में टॉप पोजीशन स्थान हासिल की थी. टीम के खाते में तीन अंक रहे. नेपाल ने अपने अभियान की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार पांच विकेट की जीत के साथ की थी. इसके बाद नेपाल का दूसरा मुकाबला मेजबान जापान के खिलाफ होना था, लेकिन बारिश और खराब परिस्थितियों के कारण यह मैच भी बिना नतीजे के खत्म हुआ.

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इस प्रदर्शन के दम पर नेपाली टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन नॉकआउट मुकाबले में मौसम ने नेपाल का साथ नहीं दिया. लगातार बारिश के कारण मैदान खेलने लायक नहीं हो सका और अंततः मुकाबला रद्द करना पड़ा. बेहतर रैंकिंग के कारण श्रीलंका को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया.

नेपाल का फुल स्क्वॉड: कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल, कुशल मल्ला, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी (कप्तान), संदीप जोरा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, नंदन यादव, ललित राजबंशी, आरिफ शेख, लोकेश बाम और शेर मल्ला.

श्रीलंका का फुल स्क्वॉड: एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानीदु फर्नांडो, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत व्यासकांत, नुवान तुषारा, थरिंदु रत्नायके, वानुजा सहन, सोहन डी लिवेरा और गरुका संकेथ.

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