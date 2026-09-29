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Stock Market Crash Signal: US से जापान तक भूचाल, क्या आज फिर शेयर बाजार में मचेगी तबाही?

कल भारतीय शेयर बाजार क्रैश (Stock Market Crash) हुआ था और सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट का ये मंगलवार को भी जारी रहता नजर आ रहा है. अमेरिका से लेकर जापान, हांगकांग तक से तबाही के संकेत मिल रहे हैं.

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मंगलवार को भी शेयर बाजार में भूचाल के सिग्नल. (Photo: ITG)
मंगलवार को भी शेयर बाजार में भूचाल के सिग्नल. (Photo: ITG)

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली थी. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स बुरी तरह टूटकर खुलने के बाद अंत तक संभल नहीं पाए थे. बाजार के भूचाल में एक झटके में निवेशकों की 8.81 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति साफ हो गई थी. कल का क्रैश आज भी जारी रहने के संकेत विदेशों से आ रहे हैं.

जहां एक ओर अमेरिकी शेयर बाजार बीते कारोबारी दिन बुरी तरह टूटकर बंद हुए, तो वहीं आज ज्यादातर एशियाई शेयर बाजारों में कोहराम सा मचा हुआ है, तो Indian Stock Market में गिरावट के सिग्नल दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी ने महंगाई का जोखिम बढ़ा दिया है और ये शेयर बाजारों का सेंटीमेंट खराब कर रहा है. 

अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप 
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए विदेशों से आ रहे खराब संकेतों पर गौर करें, तो सबसे पहले अमेरिका का जिक्र करते हैं. US Stock Market बीते कारोबारी दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुए. एक ओर जहां डाउ जोंस (Dow Jones) 347 अंक फिसलकर क्लोज हुआ, तो वहीं डाउ फ्यूचर ने 61 अंक टूटकर क्लोजिंग की. S&P500 इंडेक्स भी रेड जोन में क्लोज हुआ और Nasdaq की बात करें, तो ये तो क्रैश हो गया और 248 अंक का गोता लगा गया. 

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एशियाई बाजारों में भी भूचाल 
अमेरिका के शेयर बाजारों के बाद सेंसेक्स-निफ्टी के लिए एशियाई शेयर बाजारों से भी खराब संकेत मिल रहे हैं. मंगलवार को ज्यादातर Asian Stock Market Crash दिखाई दे रहे हैं. जापान से लेकर हांगकांग तक मंजर लाल-लाल नजर आ रहा है. Japan Nikkei करीब 800 अंक फिसलकर कारोबार कर रहा है, तो वहीं Hang Seng Index करीब 200 अंक के आसपास फिसल गया. 

अन्य एशियाई स्टॉक मार्केट में साउथ कोरिया का KOSPI Index, ब्रिटेन का FTSE 100, DAX सब रेड जोन में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए. इसके अलावा सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्ट निफ्टी आज भी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा है. 

कल क्रैश हुआ था शेयर बाजार 
भारतीय शेयर बाजार की बात करें, तो सोमवार का दिन स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए 'Black Monday' साबित हुआ था. शुरुआत से अंत तक शेयर बाजार में कोहराम मचा रहा था. BSE Sensex अपने पिछले बंद 73,895 की तुलना में गिरावट लेकर खुला और दिनभर के कारोबार के बाद अंत में 1124 अंक टूटकर 72,771 पर क्लोज हुआ. 

सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए NSE Nifty भी बिखरा हुआ दिखाई दिया. 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 23,140 के स्तर से फिसलकर रेड जोन में खुला और इसने 260 अंकों की गिरावट के साथ 22,780 के लेवल पर क्लोजिंग की. 

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8.81 लाख करोड़ रुपये डूबे थे
Share Market Crash के चलते सोमवार को शेयर बाजार निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बीते शुक्रवार के 4,83,25,067.26 करोड़ रुपये से कम होकर सोमवार को मार्केट क्लोजिंग के समय 4,74,43,885.65 करोड़ रुपये रह गया था. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एक झटके में निवेशकों को 8,81,182 करोड़ रुपये का चूना लग गया. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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