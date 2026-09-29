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कोलकाता में पूर्व TMC मंत्री से जुड़े 15 ठिकानों पर ED की रेड, दुर्गा पूजा टिकट से जुड़ा मामला

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED कोलकाता में 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इनमें पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन से जुड़े परिसर भी शामिल हैं. जांच मास आर्ट्स सोसाइटी के नाम पर कथित तौर पर जुटाए गए अपराध की कमाई से जुड़ी है.

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TMC के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन. (Photo- ITG)
TMC के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन. (Photo- ITG)

कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने एक साथ 15 जगहों पर छापेमारी शुरू की है. ED की यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन से जुड़े परिसरों तक भी पहुंची है.

अधिकारियों के मुताबिक, जांच मास आर्ट्स सोसाइटी से जुड़े एक समूह की कथित गतिविधियों और उससे जुटाई गई अपराध की कमाई की जांच के तहत की जा रही है.

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अधिकारियों ने बताया कि जांच के घेरे में ऐसे लोगों का एक समूह है, जिसने कथित तौर पर मास आर्ट्स सोसाइटी नाम की संस्था बनाई थी. आरोप है कि इस समूह ने लोगों के सामने इस संस्था को यूनेस्को से मंजूर संस्था के तौर पर पेश किया था.

दुर्गा पूजा के नाम पर टिकटिंग इवेंट का आरोप

जांच के मुताबिक, मास आर्ट्स सोसाइटी के नाम का इस्तेमाल करने वाले लोग बाद में दुर्गा पूजा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यक्रमों के लिए टिकट भी बेचे जा रहे थे.

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ED की टीम फिलहाल कोलकाता में 15 ठिकानों पर दस्तावेजों और दूसरी चीजों की जांच कर रही है. पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन से जुड़े परिसर में भी तलाशी चल रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कैसे और कहां किया गया.

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