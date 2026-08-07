आज 7 अगस्त 2026 वृष राशिफल: संचार बेहतर रहेंगे, खुशियां को साझा करेंगे

नए अवसरों को भुनाने की कोशिश बनाए रखें. लोगों की निगाह आप पर बनी रहेगी. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्यों को बल मिलेगा. संकोच में कमी आएगी. सहज बने रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अच्छा करेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम पाएंगे. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर लाभ संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. नवीनता बढ़ेगी. वित्तीय मामलों में सामंजस्य रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात होगी. भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. मित्रभाव में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. खुशियां को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. निजी मामलों में मिठास रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. नवाचार पर जोर दें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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