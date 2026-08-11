scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आय के नए स्त्रोत बनेंगे, उपलब्धि अर्जित करेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 11 August 2026, Cancer Horoscope Today: वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. इच्छित सफलता प्राप्ति के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. बढ़त बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. रचनात्मक प्रयासों को दिशा देंगे. करियर कारोबार में लोकप्रियता का ग्राफ बढेगा. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखंेगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल को बल मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. इच्छित सफलता प्राप्ति के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. बढ़त बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. चल संपत्ति बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

surya grahan 2026 last solar eclipse
सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, दूर होंगे सभी कष्ट!
कर्क राशिवालों को क्रोध से बचना होगा, शुभ रंग रहेगा सफेद, जानें दैनिक भाग्यफल
लापरवाही न बरतें, सुविधाओं पर ध्यान दें
रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी, अवसर का इंतजार करें
कर्क राशिवालों के लिए मानसिक तनाव कम होगा, उधार लेनदेन से बचें, जानें दैनिक भाग्यफल

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी में शामिल होंगे. संबंधों में मधुरता बढ़ाएंगे. परस्पर उत्साह व विश्वास बढ़ेगा. सहकार सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सामंजस्य बढ़ाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उपलब्धि अर्जित करेंगे. सक्रियता बनी रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. रहन सहन संवरेगा.

आज का उपाय: महाबली बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सृजन पर बल दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 11 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: नीति नियम निरंतरता रखें, कामकाज में धैर्य बढ़ाएं |
    आज 11 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आय के नए स्त्रोत बनेंगे, उपलब्धि अर्जित करेंगे |
    थाने से 18 पहियों वाला ट्रक कैसे चुरा ले गए चोर? देखें वारदात |
    आज 11 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: बड़प्पन बढ़ाएंगे, मित्रगण सहयोगी होंगे |
    आज 11 अगस्त 2026 वृष राशिफल: रिश्तों में सहजता रहेगी, फैसलें सही लेंगे |
    आज 11 अगस्त 2026 मेष राशिफल: लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे |
    'हम सरकार में हैं, घोटाले में नहीं', छात्रों के प्रदर्शन पर पर बोलीं कांग्रेस नेता |
    Aaj ka Upay 11 August 2026: धन की प्राप्ति के लिए सावन शिवरात्रि पर क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement