आज 11 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आय के नए स्त्रोत बनेंगे, उपलब्धि अर्जित करेंगे

व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. रचनात्मक प्रयासों को दिशा देंगे. करियर कारोबार में लोकप्रियता का ग्राफ बढेगा. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. स्वयं पर फोकस बनाए रखंेगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कला कौशल को बल मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. इच्छित सफलता प्राप्ति के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. बढ़त बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. चल संपत्ति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी में शामिल होंगे. संबंधों में मधुरता बढ़ाएंगे. परस्पर उत्साह व विश्वास बढ़ेगा. सहकार सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सामंजस्य बढ़ाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उपलब्धि अर्जित करेंगे. सक्रियता बनी रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. रहन सहन संवरेगा.

आज का उपाय: महाबली बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सृजन पर बल दें.

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शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

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