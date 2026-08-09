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आज 9 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, वार्ताएं सफल होंगी

Aaj ka Singh Rashifal 9 August 2026, Leo Horoscope Today: बहुमुखी प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा. नवीन अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे.

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आर्थिक कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवर वादे पूरे करेंगे. करियर व्यापार में शुभता बढेगी. चहुओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा. नवीन अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार बने रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में बेहतर बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक कार्यों में तेजी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. करियर व्यवसाय सकारात्मक रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मजबूती बनी रहेगी. महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. वार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- घर में सभी का सहयोग पाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. सकारात्मक वातावरण उत्साह बढ़ाएगा. भावनात्मक प्रयासों में संतुलन रखेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ताओं मंे सक्रियता रहेगी. रिश्ते संबंध संवरेंगे. वार्ता को आगे बढ़ाएंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवार पर रहेगो. संस्कार व उपलब्धि बढ़ेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. कामकाज पर जोर रखें. फोकस बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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