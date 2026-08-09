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आज 9 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: जिम्मेदारों से भेंट होगी, वित्त प्रबंधन में रुचि बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 9 August 2026, Gemini Horoscope Today: विविध प्रयासों में गति आएगी. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे.

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gemini horoscope
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नए लोगों से भेंट में सहज होंगे. आधुनिक प्रयासों को बढ़ावे के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बना रहेगा. रचनात्मक कार्यों में सक्रियता लाएंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. नवाचार पर जोर बना रहेगा. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में बने रहेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज देंगे. कार्य व्यापार के अनुरूप गति बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र रहेगा. सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में फोकस बना रहेगा. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. पेशेवर मामलों में धैर्य से काम लेंगे. कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे. पेशेवर संतुलन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बेहतर होगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वित्त प्रबंधन में रुचि बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. महत्वपूर्ण बात सहजता से रखेंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनावश्यक भेंटवार्ता से बचें. अनोखी कोशिशें बल पाएंगी. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री व सूखे फलों का प्रसाद बांटें. बड़प्पन रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

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