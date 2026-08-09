आज 9 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी, अवसर का इंतजार करें

आर्थिक चर्चाओं में उतावली न दिखाएं. अपनी बात को धैर्य से रखें. विदेशी मामलों में गति आएगी. खर्च व निवेश बढ़ सकता है. लेन-देन में लापरवाही न दिखाएं. करीबियों और रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा. न्यायिक मामलों में सजगता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को हर संभव निभाएं. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में पूर्ववत् बने रहेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन पर ध्यान बनाए रखें. योजनागत लक्ष्यों को पाने की कोशिश होगी. व्यापार में सजग रहेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास रखेंगे. व्यवस्था बनाए रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ साधारण होगा. जरूरी खरीदारी कर सकते है. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. वातावरण सामान्य रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखें. उधार व भूलचूक से बचें.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चा में स्पष्टता पर बल दें. रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की बातें अनदेखी करने से बचें. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. प्रियजनों से भेंट में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर बल रखें. ठग सक्रियता दिखा सकते हैं. खानपान पूर्ववत् रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. दान धर्म पर फोकस रखें. ठगी से बचें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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