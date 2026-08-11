आज 11 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: बड़प्पन बढ़ाएंगे, मित्रगण सहयोगी होंगे

घर में आनंद का माहौल बना रहेगा. करीबियों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांेगे. अतिथि का आगमन बना होगा. परिजनों की सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे. संकोच दूर होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति तेज रहेगी. महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि रखेंगे. व्यापार में तैयारी पर जोर देंगे. निरंतरता पर बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- धनधान्य बढे़गा. इच्छित भेंट प्राप्ति होगी. परंपराओं पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुशासन अनपालन रखेंगे. उधार से बचेंगे. बचत पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- कुटुम्ब के लोग सहयोगी होंगे. एक दूसरे से संपर्क संवाद बेहतर रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारांे पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बेहतर बनेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. संवेदनशीलता बढ़ाए रखेंगे.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आदर सत्कार बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 9

शुभ रंग : पीच कलर

---- समाप्त ----