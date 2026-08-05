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आज 5 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: आपसी विश्वास जीतेंगे, सुखद यात्रा पर जा सकते हैं

Aaj ka Mithun Rashifal 5 August 2026, Gemini Horoscope Today: आपसी विश्वास जीतेंगे. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध संवार पर रहेंगे.

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gemini horoscope
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आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे. तेजी बनाए रखने में सफल होंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वित्तीय चर्चाओं को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर देंे. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. मित्रों का साथ बनाए रखेंगे. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन बेहतर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक सुधार बना रहेगा. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनेगी. लेनदेन में आगे रहेंगे. संपत्ति के प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. महत्व के कार्य पक्ष में बनेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण बढ़ेगा. आपसी विश्वास जीतेंगे. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध संवार पर रहेंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सरलता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : हल्का हरा

शुभ रंग : 5, 6 और 8

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