आज 5 अगस्त 2026 वृष राशिफल: लेन-देन में ढिलाई से बचें, बजट पर नियंत्रण रखें

निवेश को बेहतर बनाए रखेंगे. लीगल मामलों में सक्रियता आएगी. नीति-रीति का पालन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर हल कर लें. भावावेश में निर्णय न लें. बड़ों की आज्ञापालन बनाए रखें. विदेशी कार्यों को गति दे सकते हैं. रिश्तों में सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें. यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में अनुशासन बढ़ाए रखें. वाणिज्यिक गतिविधियों से सावधान रहें. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च बढ़ा रहेगा. पेशेवर कार्यों में अफवाहों पर ध्यान न दें. लेनदेन में ढिलाई से बचें. बजट पर नियंत्रण रखें. ठगों से सजगता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- करीबियों की बात ध्यान से सुनें. भावनात्मक समझ बढ़ाएं. धैर्यपूर्वक संबंध संवारें. मित्रों संग सहजता रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. स्वजनों को पसंदीदा उपहार भेंट कर सकते हैं. सकारात्मकता बढ़ाए रहें. आवश्यक भेंटवार्ता को बनाए रखने पर जोर दें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाद विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. आत्मअनुशासन बढ़ाएं. धूर्तों से दूरी बनाकर रखें. मितभाषी रहें.

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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