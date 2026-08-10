आज 10 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: व्यवस्था बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. कारोबार को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा. हितलाभ की बेहतर संभावना बनी रहेगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. शुरूआत अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक लाभ बढ़त पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक उपलब्धियां पाएंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. करियर में हितकर परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति- आय बढ़ाने की सोच बल पाएगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बना रहेगा. संबंधों में भावनात्मक प्रभाव बढ़ेगा. प्रिय प्रसन्न होंगे. बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी होंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे.



आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सात्विक रहें.

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शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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