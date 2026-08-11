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Surya Grahan 2026: 10 लोगों की आबादी वाला ये गांव अचानक हुआ फेमस, 1 दिन बिताने आ रहे लोग

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण एक विचित्र खगोलीय घटना का गवाह बनने वाला है. यह अद्भुत खगोलीय घटना स्पेन के बुर्गोस प्रांत में स्थित अवेलेनोसा डे मुन्यो से दिखाई देगी. दरअसल, इस गांव से पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा दिखाई देगा. इसलिए इसे देखने दूर-दूर से लोग यहां एक दिन के लिए आ रहे हैं.

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यह गांव पूर्ण सूर्य ग्रहण की छाया में आ रहा है और खुले पश्चिमी क्षितिज के कारण इसे देखने के लिए खास जगह माना जा रहा है. (Photo: ITG)
यह गांव पूर्ण सूर्य ग्रहण की छाया में आ रहा है और खुले पश्चिमी क्षितिज के कारण इसे देखने के लिए खास जगह माना जा रहा है. (Photo: ITG)

12 अगस्त को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा. हालांकि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है, जिसके लिए इस सूर्य ग्रहण को बहुत खास बताया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि आगामी सूर्य ग्रहण स्पेन के मात्र 10 लोगों की आबादी वाले एक गांव में लोगों को आने के लिए मजबूर कर रहा है. स्पेन के इस गांव का नाम अवेलेनोसा डे मुन्यो है.

क्यों स्पेन के इस गांव आ रहे लोग?
12 अगस्त का सूर्य ग्रहण एक विचित्र खगोलीय घटना का गवाह बनने वाला है. यह अद्भुत खगोलीय घटना स्पेन के बुर्गोस प्रांत में स्थित अवेलेनोसा डे मुन्यो से दिखाई देगी. दरअसल, इस गांव से पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा दिखाई देगा. यह गांव ग्रहण के पूर्ण चरण की सीधी पट्टी में स्थित है और खुले पश्चिमी क्षितिज के कारण इसे देखने के लिए खास जगह माना जा रहा है. यही वजह है कि यह स्पेन का यह गांव 12 अगस्त से पहले लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

सिर्फ 10 लोगों की आबादी वाला गांव
बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के अवेलेनोसा डे मुन्यो में स्थायी रूप से रहने वालों की संख्या करीब 10 बताई जाती है. लेकिन गांव की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी. स्थानीय निवासी सारा अल्वारेज रोड्रिगेज, जिनका जन्म 1937 में इसी जगह हुआ था. उनका कहना है कि 1950 के दशक में गांव में करीब 200 लोग रहते थे और यहां बहुत सारी छोटी-छोटी दुकानें थीं. गांव के लोगों का जीवन लंबे समय तक खेती, बाग-बगीचों और पशुपालन पर निर्भर था. कृषि के मशीनीकरण और स्थानीय रोजगार के सीमित अवसरों के कारण लोगों ने मैड्रिड, बिलबाओ और बार्सिलोना जैसे बड़े शहरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और आज इस गांव के स्थायी निवासियों की संख्या मात्र 10 रह गई है.

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ग्रहण के बहाने लौट रहे पुराने निवासी
12 अगस्त का सूर्य ग्रहण गांव के उन पुराने लोगों को यहां वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है, जो सालों पहले यहां से दूर चले गए. गांव के पूर्व निवासी राउल ग्रांडे रेविला अपने साथी, बेटे, पोते और दोस्तों के साथ लौट रहे हैं. उनके परिवार और रिश्तेदारों को मिलाकर करीब 20 लोगों का समूह यहां पहुंचने वाला है. कई  अन्य ग्रामीण भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यहां 12 अगस्त को वापसी कर सकते हैं.

पहले ही बुक हो चुके होटेल
यह सूर्य ग्रहण का स्थानीय पर्यटन में भी तेजी लेकर आने वाली है.  के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सूर्य ग्रहण से पहले ही गांव के आस-पास मौजूद होटेल काफी पहले ही बुक कर लिए गए थे. जाहिर है कि इस ग्रहण को देखने के लिए लोगों ने काफी पहले ही होटेल बुक कर लिए होंगे. 12 अगस्त को इस छोटे से गांव में फिर चहल-पहल होगी. जिस जगह कभी स्कूल और दुकानें थीं, वहां एक बार फिर लोगों को शोर सुनाई देगा.

एक शाम में दो बार दिखेगा अंधेरा
खगोलविदों का कहना है कि ग्रहण के दौरान कुछ मिनटों के लिए दिन का उजाला अचानक कम होकर अंधेरे में बदल जाएगा. इसके बाद रोशनी वापस आएगी और थोड़ी देर बाद सूर्यास्त के साथ फिर शाम ढलेगी. यही वजह है कि इस अनुभव को कुछ ही मिनटों में दो सूर्यास्त जैसा बताया जा रहा है.

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