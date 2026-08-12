Surya Grahan 2026: ये एक गलती करने पर व्यापार में खूब नुकसान कराता है ग्रहण योग

कुंडली का सप्तम भाव विवाह, दांपत्य जीवन, जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है. ऐसे में इस भाव में बनने वाले किसी भी विशेष ग्रह योग का प्रभाव व्यक्ति के निजी जीवन के साथ-साथ उसके वैवाहित व व्यावसायिक संबंधों पर भी दिखाई दे सकता है. सप्तम भाव में सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग की स्थिति माना जाता है. सूर्य और राहु की युति से बनने वाला ग्रहण योग रिश्तों में अहंकार, भ्रम, मतभेद और अस्थिरता जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है.

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काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि में सूर्य को नीच का माना गया है. यही कारण है कि सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति को सामान्यतः बहुत अनुकूल नहीं माना जाता. यदि इसके साथ राहु भी आ जाए तो सूर्य की ऊर्जा पर राहु का प्रभाव पड़ने से परिस्थितियां अधिक जटिल हो सकती हैं. व्यक्ति के निर्णयों में स्पष्टता की कमी, संबंधों को लेकर असमंजस और छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका रहती है.

दाम्पत्य जीवन में बढ़ सकता है मतभेद

सप्तम भाव सीधे तौर पर वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है. यहां सूर्य की उपस्थिति व्यक्ति या जीवनसाथी के स्वभाव में आत्मसम्मान और अधिकार की भावना को बढ़ा सकती है. राहु के साथ युति होने पर यही प्रवृत्ति कभी-कभी जिद, संदेह या अनावश्यक प्रतिक्रिया का रूप ले सकती है. पति-पत्नी के बीच विचारों को लेकर टकराव, एक-दूसरे की बात को स्वीकार करने में कठिनाई और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. ऐसी स्थिति में संवाद की कमी समस्या को और बढ़ा सकती है. इसलिए इस योग वाले व्यक्ति के लिए वैवाहिक जीवन में धैर्य, पारदर्शिता और एक-दूसरे की स्वतंत्र सोच का सम्मान करना महत्वपूर्ण माना जाता है. यह भी देखा जाता है कि सप्तम भाव, उसके स्वामी और शुक्र की स्थिति कैसी है. यदि कुंडली के अन्य ग्रह सहयोगी हों तो ग्रहण योग के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम भी हो सकते हैं.

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व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है प्रभाव

सप्तम भाव से लग्न पर सीधा प्रभाव पड़ता है. इसलिए यहां सूर्य-राहु की युति केवल वैवाहिक जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर सकती है. सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक है, जबकि राहु भ्रम, असामान्य सोच और परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखने की प्रवृत्ति से जुड़ा माना जाता है. दोनों की युति होने पर आत्मविश्वास और अहंकार के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने पर अधिक जोर दे सकता है. कभी-कभी सामने वाले की सलाह को नजरअंदाज करने या बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है. यही कारण है कि ऐसे जातकों को महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है.

पार्टनरशिप में कारोबार से रहें सावधान

सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी का भी प्रमुख भाव है. इसलिए यहां सूर्य-राहु का ग्रहण योग होने पर पार्टनरशिप में कारोबार शुरू करने से पहले विशेष सावधानी बरतने की जरूरत मानी जाती है. साझेदार के साथ अधिकारों, जिम्मेदारियों, पूंजी, लाभ के बंटवारे और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसे योग वाले व्यक्ति के लिए अकेले कारोबार करना अथवा साझेदारी करने से पहले सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में तय करना बेहतर माना जाता है. केवल विश्वास के आधार पर आर्थिक समझौते करने के बजाय कानूनी और वित्तीय पक्ष की पूरी जांच करना उपयोगी रहेगा. हालांकि अंतिम निर्णय केवल इसी एक योग के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए.

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प्रतिष्ठित जीवनसाथी मिलने की भी संभावना

सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति हर परिस्थिति में नकारात्मक ही हो, ऐसा नहीं है. यदि सूर्य मजबूत स्थिति में हो, शुभ ग्रहों का सहयोग प्राप्त हो और कुंडली के अन्य योग अनुकूल हों तो जीवनसाथी प्रतिष्ठित परिवार या सामाजिक रूप से प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाला मिल सकता है. जीवनसाथी में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी हो सकता है. हालांकि सूर्य-राहु की युति के कारण दोनों के स्वभाव में तीखापन या वैचारिक अंतर दिखाई दे सकता है. जीवनसाथी महत्वाकांक्षी होने के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहने वाला हो सकता है. ऐसे में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए वर्चस्व की भावना के बजाय सहयोग की भावना जरूरी होगी.

केवल एक योग से नहीं तय होता पूरा फल

किसी एक ग्रह योग को देखकर पूरे जीवन का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता. सप्तम भाव में सूर्य-राहु की युति का फल जानने के लिए सप्तमेश की स्थिति, शुक्र की शक्ति, लग्न और लग्नेश, नवांश कुंडली तथा अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना आवश्यक होता है. शुभ ग्रहों की दृष्टि या मजबूत सप्तमेश इस योग के कई प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है. इसलिए सप्तम भाव में सूर्य-राहु की युति वाले जातकों को दाम्पत्य संबंधों में संयम रखने, व्यापारिक साझेदारी में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है. ग्रहण योग को भय का कारण मानने के बजाए आत्मनियंत्रण, स्पष्ट संवाद और व्यावहारिक निर्णयों के माध्यम से इसके संभावित प्रभावों को संतुलित करने का प्रयास अधिक महत्वपूर्ण है.

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