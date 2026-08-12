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House Cleaning Tricks: आंगन से लेकर बाथरूम तक, बारिश में हर तरफ जमी है काई? रसोई की इस चीज को छिड़कें, चमक उठेगा कोना-कोना

House Cleaning Tricks: बारिश में क्या आपके घर में भी हर तरफ काई और सीलन लग गई है और पूरे घर में अजीब से महक भी आ रही है तो यहां हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं जो आपकी इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं.

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ऐसे साफ करें घर (Photo: ITG)
ऐसे साफ करें घर (Photo: ITG)

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो दिलाता है लेकिन अपने साथ घर में सीलन, नमी, तरह-तरह की बदबू और हर तरफ जमने वाली हरी काई की समस्या भी लाता है. बालकनी, सीढ़ियां, छत और बाउंड्री वॉल पर जमी काई न सिर्फ दिखने में गंदी लगती है, बल्कि इस पर पैर फिसलने से गंभीर चोट लगने का खतरा भी रहता है. इसके अलावा, कमरों और अलमारियों में हवा का क्रॉस-वेंटिलेशन न होने की वजह से सीलन की एक अजीब सी बदबू फैल जाती है.

अगर आप भी मानसून में काई की फिसलन और घर की बदबू से परेशान हैं तो महंगे केमिकल्स के बजाय रसोई में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों की मदद से घर के हर कोने को चमका और महका सकते हैं. आइए जानते हैं ये आसान और असरदार ट्रिक्स.

बेकिंग सोडा और सिरके का घोल 
काई जमी हुई जगह (बालकनी, सीढ़ियों या फर्श) पर थोड़ा-सा सूखा बेकिंग सोडा छिड़कें. इसके ऊपर सफेद सिरका स्प्रे करें. सिरका डालते ही झाग बनने लगेगा. इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर कठोर ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें. काई जड़ से साफ हो जाएगी.

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ब्लीचिंग पाउडर या नमक और गरम पानी
आंगन या छत की जिद्दी काई को हटाने के लिए 1 बाल्टी खौलते पानी में 2-3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर या मोटा नमक मिलाएं. इसे काई वाली जगह पर डालकर 10 मिनट छोड़ें और झाड़ू/ब्रश से साफ कर लें. इससे दोबारा काई जल्दी नहीं जमेगी.

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सीलन और गंध दूर करने के ट्रिक्स
अलमारी, जूतों के रैक या बंद कमरों में कपड़े की पोटली में कपूर और लौंग बांधकर रखें. कपूर नमी को सोखता है और वातावरण में बेहतरीन ताजगी भरी खुशबू फैलाता है.

नींबू और बेकिंग सोडा स्प्रे 
एक स्प्रे बोतल में 1 कप पानी, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 नींबू का रस मिलाएं. घर के जिन कोनों या कालीनों से सीलन की बदबू आ रही हो, वहां इस स्प्रे का छिड़काव करें. यह बदबू को तुरंत खत्म कर देता है.

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