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मौसम का मूड फिर बदला! अगले 48 घंटे राजस्थान से ओडिशा तक भारी बारिश के आसार

मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य भारत तक बारिश का सिस्टम एक्टिव है. राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भी मौसम बदलने वाला है.

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अगले 48 घंटों में कुछ राज्यों भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. (Photo: PTI)
अगले 48 घंटों में कुछ राज्यों भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. (Photo: PTI)

देश के कई राज्यों में बुधवार, 12 अगस्त को बारिश का जोर बढ़ सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है. यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है. बारिश के साथ कुछ जगहों पर आंधी, बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. 

बारिश की बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में बने कम दबाव वाले दो सिस्टम हैं. बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है और उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है. वहीं, मध्य भारत वाला सिस्टम राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बारिश करा रहा है. मॉनसून की ट्रफ भी सक्रिय है, इसलिए आने वाले दिनों में कई जगह बारिश जारी रह सकती है.

यह भी पढ़ें: फिर से जिंदा होगा मॉनसून, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, 13-16 अगस्त तक बारिश

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चार राज्यों में बहुत भारी बारिश

पूर्वी राजस्थान, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है. इसी वजह से यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, कोंकण-गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है. इन राज्यों में येलो अलर्ट है.

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Heavy Rain Alert

राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादा असर

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का असर ज्यादा रह सकता है. पूर्वी राजस्थान और आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है. इसके कारण कई जगह तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है. खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है. जलभराव वाली सड़कों पर भी सावधानी से चलने को कहा गया है.

कई राज्यों में तेज हवाओं का भी अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत में कई जगह गरज के साथ बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. अंडमान-निकोबार में आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कई दूसरे इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: भारतीय युद्धपोत पर लगेंगे कामीकाजे ड्रोन, 15-18 हजार करोड़ की होगी डील, RFI जारी

किसानों को भी सावधानी की जरूरत

भारी बारिश के दौरान खेतों में पानी जमा न होने दें. खेतों में पानी निकालने की व्यवस्था रखें. तेज बारिश के समय सिंचाई, खाद डालने और फसलों पर दवा का छिड़काव रोक देना बेहतर है.कटी हुई फसल, पशुओं का चारा और खेती का सामान सुरक्षित जगह पर रखें. तेज हवा वाले इलाकों में केले और दूसरी कमजोर फसलों को सहारा दें.

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हाल में गुना में करीब 120 मिमी, भोपाल में 70 मिमी, मुंबई के सांताक्रूज में करीब 80 मिमी और मदुरै में करीब 60 मिमी बारिश हुई है. बंगाल की खाड़ी का सिस्टम मजबूत होने और मॉनसून की ट्रफ सक्रिय रहने से आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में बारिश जारी रह सकती है. लोगों को मौसम विभाग के ताजा अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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