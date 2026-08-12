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बिना परीक्षा के ही मिल जाती है ये सरकारी नौकरी, नहीं करनी होती है ज्यादा मेहनत

सरकारी नौकरी का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में रिटन एग्जाम, कटऑफ और लंबी तैयारी की तस्वीरें सामने आती हैं. लेकिन हर सरकारी या सरकारी संस्थान से जुड़ी भर्ती में लिखित परीक्षा जरूरी नहीं होती. कुछ पदों पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और प्रोफाइल के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाती है और फिर इंटरव्यू या वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाता है. अगर आप इस तरह से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले इन नौकरियों के बारे में जान लें. 

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बिना परीक्षा के मिल जाती है ये सरकारी नौकरी.
बिना परीक्षा के मिल जाती है ये सरकारी नौकरी.

वैसे को सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को कठिन प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू समेत अन्य चीजों से गुजरना पड़ता है. लेकिन भारत में कुछ ऐसी नौकरी भी है, जिनमें सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होता है. इन नौकरियों में उम्मदवारों का चयन 10वीं-12वीं के नंबरों के आधार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कभी-कभी इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है. 

इन नौकरियों में हो जाता है सिलेक्शन 

इंडियन पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवा 

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डाक विभाग समय-समय पर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कई तरह की वैकेंसी निकालता है. इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. इनमें सिलेक्शन 10वीं के आधार पर होता है. इसमें किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होती है. इसमें चयनित उम्मीदवारों को हर महीने करीब 10 से लेकर 24 हजार रुपये तक की सैलरी मिलती है. 

इंडियन रेलेवज में अप्रेंटिस भर्ती 

रेलवे के अलग-अलग विभागों में हर साल इंडियन रेलेवज में अप्रेंटिस भर्ती निकलती है. इन पदों पर 10वीं पास के साथ ITI होना अनिवार्य है. इनमें सिलेक्शन इन दोनों के आधार पर किया जाएगा. इस पद के लिए किसी तरह की कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 7 हजार से 9 हजार महीने का स्टाइपेंड मिलती है. इस भर्ती के जरिए उम्मीदवार ट्रेनिंग के बाद रेलवे में आगे स्थायी नौकरी के अवसर भी पा सकते हैं.
 
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका

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राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती भी कई राज्यों में मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती होती है. इसमें चयन शैक्षणिक अंकों की मेरिट या इंटरव्यू के आधार पर होता है. चयनित उम्मीदवारों को करीब 5 से 12 हजार रुपये तक मिल सकता है. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विभागों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखना होगा. इसके बाद भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें. 

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