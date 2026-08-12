scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

व्हाइट हाउस के निर्माण में 900 मिलियन डॉलर खर्च करेगा ट्रंप प्रशासन, रोक के फैसले को देंगे चुनौती

ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस परिसर के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 900 मिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें सरकारी एजेंसियों के बजट और प्राइवेट डोनेशन शामिल हैं. हालांकि, इस भारी खर्च के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई है, जिससे विवाद पैदा हो गया है.

Advertisement
X
व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर हेलीपैड और व्हाइट हाउस बॉलरूम का निर्माण कार्य जारी है. (फाइल फोटो-रॉयटर्स)
व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर हेलीपैड और व्हाइट हाउस बॉलरूम का निर्माण कार्य जारी है. (फाइल फोटो-रॉयटर्स)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन व्हाइट हाउस परिसर में निर्माण और आधुनिकीकरण के काम पर कम से कम 900 मिलियन डॉलर (लगभग 90 करोड़ डॉलर) खर्च करने की योजना बना रहा है. यह आंकड़ा पहले सामने आए अनुमानों से कहीं ज्यादा है.

द वाशिंगटन पोस्ट की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने इस भारी-भरकम राशि के लिए सीधे कांग्रेस (संसद) से कोई मंजूरी नहीं ली है. इसके बजाय, पैसे जुटाने के लिए सरकारी एजेंसियों के बजट और प्राइवेट डोनेशन का इस्तेमाल किया गया है.

दस्तावेजों के मुताबिक, व्हाइट हाउस के जिस मेंटेनेंस अकाउंट में आमतौर पर हर साल सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर आते थे, उसमें अब लगभग 875 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए जा चुके हैं. इस फंडिंग में 500 मिलियन डॉलर सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस से ट्रांसफर किए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

iran plot against trump
Trump की ईरानी साजिश पर Turkey ने उठाए बड़े सवाल!
Donald Trump claimed diplomatic talks with Iran to resolve the ongoing conflict in the Middle East.
ट्रंप की जान पर ईरान का खतरा या इजरायल की चाल? बड़ा खुलासा
US latest news
होर्मुज को लेकर कहां फंसा ईरान-अमेरिका में पेंच? देखें US TOP-10
trump warns iran
Donald Trump की Iran को चेतावनी, बढ़ा तेल संकट!
duniya aajtak news
ट्रंप ने तुर्किए से लौटे हुए ली थी गुप्त फ्लाइट? देखें दुनिया आजतक

इसके अलावा, 305 मिलियन डॉलर प्राइवेट डोनेशन से आए हैं. वहीं, 70 मिलियन डॉलर कहां से आए, इसका खुलासा दस्तावेजों में नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी व्यक्ति', डोनाल्ड ट्रंप ने कबूला- सीक्रेट सर्विस की सलाह पर बदला था विमान

Advertisement

कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर होगा काम 

इस बड़े बजट से व्हाइट हाउस परिसर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम होना है. इसमें ईस्ट विंग (पूर्वी हिस्से) को गिराकर नया बड़ा पार्टी हॉल बनाना, लाफयेत स्क्वायर के पास सुरक्षा और अन्य सुधार करना, एक नया हेलीपैड बनाना, आने-जाने वाले मेहमानों (विजिटर्स) की जांच के लिए नया सेंटर बनाना और व्हाइट हाउस परिसर के दूसरे आधुनिक निर्माण कार्य करना शामिल है.

कोर्ट ने बॉलरूम प्रोजेक्ट पर लगाई थी रोक
गौरतलब है, कुछ दिन पहले एक फेडरल अपील्स कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया था. कोर्ट ने ईस्ट विंग को गिराकर बनाए जा रहे 400 मिलियन डॉलर के विशाल बॉलरूम के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने साफ कहा कि व्हाइट हाउस में इस तरह का भारी-भरकम बदलाव बिना कांग्रेस की मंजूरी के नहीं किया जा सकता. अदालत ने नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन की याचिका पर यह फैसला सुनाया. कोर्ट की टिप्पणी थी कि इतना बड़ा निर्माण करना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ संसद (कांग्रेस) के पास है. राष्ट्रपति के पास खुद से फैसला लेने का हक नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार...', डोनाल्ड ट्रंप को US कोर्ट से तगड़ा झटका

Advertisement

इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस की निर्माण योजनाओं पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस का कहना है कि बॉलरूम को निजी दान से वित्तपोषित किया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के फंड के इस्तेमाल का भी बचाव किया गया है.

दूसरी ओर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. उन्होंने फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और तर्क दिया है कि यह प्रोजेक्ट व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में होने वाले कुल खर्च का आधिकारिक और पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    House Cleaning Tricks: आंगन से लेकर बाथरूम तक, बारिश में हर तरफ जमी है काई? रसोई की इस चीज को छिड़कें, चमक उठेगा कोना-कोना |
    ‘यहां कोई सुविधा नहीं...’, जिला अस्पताल में BJP विधायक ने लगाई फटकार |
    मौसम का मूड फिर बदला! अगले 48 घंटे राजस्थान से ओडिशा तक भारी बारिश के आसार |
    बिना परीक्षा के ही मिल जाती है ये सरकारी नौकरी, नहीं करनी होती है ज्यादा मेहनत |
    मां ने बच्ची का पलंग बदला और चंद मिनट बाद गिरा प्लास्टर, ग्वालियर के अस्पताल में बाल-बाल बची जान |
    Sunny Deol Fitness Secret: घी-समोसे खाकर कैसे फिट रहते हैं 63 साल के सनी देओल? 5.30 बजे करते हैं ये काम, बोले- बूढ़ा नहीं |
    भारतीय युद्धपोत पर लगेंगे कामीकाजे ड्रोन, 15-18 हजार करोड़ की होगी डील, RFI जारी |
    Exter Knight: माइलेज की नो-टेंशन! Hyundai SUV का खास वेरिएंट लॉन्च, इतनी है कीमत |
    'जिन्हें विकास नहीं दिखता, उन्हें गड्ढे ही नजर आते हैं', जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह का अखिलेश पर पलटवार |
    अयोध्या राम मंदिर CEO: रेस में IAS-IPS और रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जानिए चयन प्रक्रिया में क्या है खास
    Advertisement