Surya Grahan 2026: अष्टम भाव में ग्रहण योग! स्वास्थ्य में दिक्कत पर अचानक देता है धन लाभ

सामान्य धारणा है कि सूर्य-राहु की युति हमेशा नकारात्मक परिणाम देती है, ऐसा मानना पूरी तरह उचित नहीं है. ग्रहण योग का फल केवल युति के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. कुंडली में यह योग किस भाव, किस राशि और किन ग्रहों के प्रभाव में बन रहा है, इसके आधार पर इसके परिणाम बदल जाते हैं. अष्टम भाव में बनने वाला सूर्य-राहु ग्रहण योग भी पूरी तरह अशुभ नहीं होता. यह व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव के साथ अचानक लाभ और अप्रत्याशित अवसर भी दे सकता है.



अष्टम भाव को आयु, गुप्त घटनाओं, अचानक होने वाले परिवर्तन, पैतृक संपत्ति, शोध, रहस्य और आकस्मिक लाभ-हानि से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में जब सूर्य और राहु यहां एक साथ स्थित हों तो व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं. कई बार लंबे समय से अटके कार्य अप्रत्याशित रूप से पूरे हो जाते हैं, वहीं कुछ मामलों में बिना पूर्व संकेत के परेशानी भी सामने आ सकती है.

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स्वास्थ्य को लेकर बना रह सकता है भय

अष्टम भाव में सूर्य-राहु की युति का एक प्रमुख प्रभाव स्वास्थ्य को लेकर चिंता के रूप में सामने आ सकता है. व्यक्ति को छोटी-छोटी शारीरिक परेशानियों को लेकर भी आशंका बनी रह सकती है. कई बार वास्तविक समस्या से अधिक उसके मन में बीमारी को लेकर भय प्रभावी रहता है. इसलिए ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है, लेकिन अनावश्यक चिंता से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है.

सूर्य जिस भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में पहुंचता है, उस भाव से जुड़े विषयों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. यही कारण है कि एक ही ग्रहण योग अलग-अलग कुंडलियों में बिल्कुल अलग परिणाम दे सकता है.

दशमेश सूर्य हो तो कर्मक्षेत्र में उतार-चढ़ाव

यदि सूर्य कुंडली में कर्म भाव अर्थात दशम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित हो, तो कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन की स्थितियां बन सकती हैं. नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरता, जिम्मेदारियों में बदलाव अथवा काम के तरीके में परिवर्तन देखने को मिल सकता है. व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. हालांकि अन्य ग्रहों का सहयोग मिलने पर यही स्थिति व्यक्ति को शोध, जांच, तकनीकी या पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्यों (रॉ, सीबीआई, पुरातत्व विभाग) में सफलता भी दिला सकती है.

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चतुर्थेश सूर्य हो तो घरेलू सुख प्रभावित

यदि सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी बनकर अष्टम भाव में राहु के साथ बैठता है तो घर-परिवार, माता और मानसिक सुख से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. घर बदलने, संपत्ति संबंधी मामलों में उलझन या परिवार के किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चिंता रह सकती है. माता के स्वास्थ्य अथवा उनके साथ संबंधों को लेकर भी विशेष सावधानी की आवश्यकता हो सकती है.

धनेश सूर्य हो तो पैतृक संपत्ति के संकेत

दूसरे भाव का स्वामी सूर्य यदि अष्टम भाव में राहु के साथ हो तो धन और पारिवारिक संपत्ति के मामले में परिणाम मिश्रित हो सकते हैं. अष्टम भाव से सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने के कारण पैतृक संपत्ति या परिवार से मिलने वाले धन के योग बन सकते हैं. अचानक आर्थिक लाभ की संभावना भी रहती है. हालांकि वाणी में कठोरता, स्पष्टवादिता की अति या बात को अपने पक्ष में रखने के लिए असत्य का सहारा लेने की प्रवृत्ति परेशानी पैदा कर सकती है. ऐसे जातकों के लिए आर्थिक लाभ के साथ अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा.

छठे या 12वें भाव का स्वामी हो तो बदल सकता है परिणाम

अष्टम भाव में सूर्य-राहु की युति हर स्थिति में परेशानी देने वाली नहीं होती. यदि सूर्य छठे या बारहवें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित हो, तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन सकती है. ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता प्राप्त कर सकता है. विरोधियों पर विजय, बाधाओं को पार करने और संकट के बाद बेहतर स्थिति में पहुंचने के अवसर मिल सकते हैं.

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अष्टम भाव का सूर्य-राहु ग्रहण योग व्यक्ति के जीवन में एक तरफ स्वास्थ्य और मानसिक चिंता जैसी स्थितियां ला सकता है, तो दूसरी ओर अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति या कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता के रास्ते भी खोल सकता है. इसलिए केवल ग्रहण योग देखकर इसे अशुभ घोषित करना उचित नहीं है. कुंडली में सूर्य की राशि, भाव स्वामित्व, दृष्टि, अन्य ग्रहों की स्थिति और दशा-अंतर्दशा को साथ में देखकर ही इसके वास्तविक फल का आकलन किया जाना चाहिए.

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