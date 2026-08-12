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प्रज्वल रेवन्ना के फोन में 90 से ज्यादा पोर्न वीडियो मिले, जेल से हुआ था बरामद

कर्नाटक की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल फोन से 90 से अधिक अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं. रेवन्ना को यौन उत्पीड़न और वॉयरिज्म के मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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प्रज्वल रेवन्ना के फोन में 90 अश्लील वीडियो मिले हैं
प्रज्वल रेवन्ना के फोन में 90 अश्लील वीडियो मिले हैं

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सेल से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद FIR दर्ज हुई थी. बुधवार देर शाम इस मामले एक बड़ा खुलासा हुआ है. सामने आया है कि, जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है, उसमें 90 से ज्यादा अश्लील वीडियो डाउनलोड थे.

रेवन्ना बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. जेल प्रशासन के मुताबिक सोमवार दोपहर सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी की टीम ने हाई प्रोफाइल कैदियों की तलाशी अभियान के तहत छापा मारा था.

फोन की जांच में मिले अश्लील वीडियो

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सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) के सूत्रों के मुताबिक, जेल में कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन की जांच के दौरान बड़ी संख्या में अश्लील वीडियो मिले हैं. पुलिस अब मोबाइल में मौजूद वीडियो और अन्य डेटा की विस्तृत जांच कर रही है. CCB सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान मोबाइल फोन में 80-90 से ज्यादा अश्लील वीडियो डाउनलोड किए हुए पाए गए. इनमें से ज्यादातर कथित तौर पर इंडियन पोर्नोग्राफिक कंटेंट से जुड़े वीडियो बताए जा रहे हैं.

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जांच अधिकारियों को फोन में वीडियो के अलावा कुछ अन्य सामग्री भी मिली है. सूत्रों का दावा है कि मोबाइल में महिलाओं की आपत्तिजनक या कम कपड़ों वाली तस्वीरों वाली अखबार की कटिंग्स भी स्टोर की गई थीं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल में यह सामग्री कब डाउनलोड या सेव की गई थी और फोन का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें- जेल के अंदर मोबाइल, पेनड्राइव और चार्जर... बलात्कार के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज, असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंट सस्पेंड

फोन से मिले डेटा की हो रही है जांच

जांच एजेंसियों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित मोबाइल फोन कथित तौर पर जेल के भीतर इस्तेमाल किया जा रहा था. ऐसे में फोन से मिले डेटा की जांच के साथ ही इसके इस्तेमाल से जुड़ी परिस्थितियों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस मोबाइल में मौजूद सभी वीडियो और दूसरे डिजिटल डेटा की बारीकी से जांच कर रही है. जांच के दौरान फोन में मौजूद फाइलों और अन्य जानकारियों को भी देखा जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि डिवाइस में किस तरह का डेटा मौजूद था.

फिलहाल ये जानकारियां CCB सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं. मामले में जांच जारी है और मोबाइल फोन से मिले डेटा की विस्तृत पड़ताल के बाद इससे जुड़ी और जानकारियां सामने आ सकती हैं.

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गौरतलब है कि रेवन्ना को अगस्त 2025 में बार बार यौन उत्पीड़न, वॉयरिज्म और सबूत मिटाने के मामलों में दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. उस समय वे हासन से लोकसभा उम्मीदवार थे और 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले सामने आए थे. दरअसल उनसे जुड़े आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक होने के बाद यह पूरा मामला चर्चा में आया था. रेवन्ना ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि यह वीडियो मॉर्फ्ड यानी नकली तरीके से बनाए गए हैं.

28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच उनके खिलाफ चार एफआईआर दर्ज हुई थीं, साथ ही बेंगलुरु के साइबर क्राइम थानों में दो अलग मामले भी दर्ज किए गए थे. इसके अलावा उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी एक अलग मामला दर्ज है.
 

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